somilitark написав:По сути это времена чивокуни,взяли взятку от хутина и слили на проедание,слили валюту для удержания валютной стабильности,словно сейчас 2013-й.
Кроме перехода с дойки по графику на постоянную и фамилий операторов все как и прежде. Влажными фантазиями не только о 2013, но и о кружках, школах и даже ДОСААФе, в противовес тупым навостроям и кабакам для пущей бесперспективности стало пронимать даже заскорузлых великодержавников.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 26 чер, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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somilitark написав:Кредит взяли,проедим,а надо будет отдавать валюту и с процентами,наш экспорт потихоньку падает в цене,экспорт металла уже потерял примерно 25% год к году,заробитчане тоже примерно на 20% меньше прислали,это я загоняю в валюту? Я советую спасаться от нового прыжка с трамплина с названием качество жизни,все предпосылки уже есть,но вы их упорно игнорируете.
И как вы советуете спасаться? Прыжок с трамплина уже как-бы состоялся, пока еще не приземлились - взлетаем подброшенные трамплином. Пока есть время насладиться красотами пейзажа с высоты... А вариантов спасения уже нет
somilitark написав:Кредит взяли,проедим,а надо будет отдавать валюту и с процентами,наш экспорт потихоньку падает в цене,экспорт металла уже потерял примерно 25% год к году,заробитчане тоже примерно на 20% меньше прислали,это я загоняю в валюту? Я советую спасаться от нового прыжка с трамплина с названием качество жизни,все предпосылки уже есть,но вы их упорно игнорируете.
И как вы советуете спасаться? Прыжок с трамплина уже как-бы состоялся, пока еще не приземлились - взлетаем подброшенные трамплином. Пока есть время насладиться красотами пейзажа с высоты... А вариантов спасения уже нет
Хоч питання і не до мене, але коли ви вже потрапили в коловорот водоспада, що ви будете робити? Правільно, тільки молитися.
Moneta написав:а куда ж они тогда девают гривну (..... по 200 млн каждый день (в среднем)).
За даними НБУ, впродовж 22-26 червня він купив на міжбанківському валютному ринку 424,5 млн дол, не проводячи інтервенцій з продажу валюти. У період з 15 по 19 червня Нацбанк купив 110 млн дол. З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3,715 млрд дол, а продав на 2,793 млрд дол. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком становить 922 млн дол.
Зачем было стирать часть цитаты? еще раз - куда т.н. "нерезы" девают гривну, убегая из пирамиды ОВГЗ? Я рассуждаю логически - доля нерезов уменьшилась на 300 млн грн - значит Сити и товарищи купили $11 млн из Нафтогазовой дойки. Если НБУ на торги не выходил значит уступил надои спекулянтам по договорняку.
Валюта у Нафтогаза заканчивается, а в июле по-моему 58 ярдов грн к погашению по ОВГЗ (было в анализе Кухара). Все это дело пойдет на межбанк, и НБУ сольет очередные 2 арбуза, как уже бывало недавно. Напишут туфту про сглаживание валютных колебаний. А в августе гривну отпустят в свободный полет.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 26 чер, 2020 21:08, всього редагувалось 4 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Тому, що не потрібно кидатися гучними фразеологізмами без елементарного розуміння того про що йдеться: Структура госзаимствований ОВГЗ уже получила клеймо "пирамида" по аналогии с известными финансовыми схемами, которые неизбежно заканчивались крахом. Действительно, выплаты государства по долгам в государственной "пирамиде" перекрываются поступлениями по новым размещениям по ставкам существенно выше, чем в соседнем Евросоюзе, экономика которого намного прочнее украинской. UBR.ua проанализировал, можно ли ОВГЗ считать финансовой пирамидой, есть ли риски финансового кризиса и не завершится ли оживление спекулянтов вокруг госдолга тем же, чем в свое время закончился нездоровый ажиотаж вкладчиков Международными инвесторами, скупающими украинский госдолг, движет, безусловно, жажда наживы – главный двигатель финансовых рынков. Однако украинские гособлигации вызывают их интерес не только своей доходностью, но и той стабильностью, которую демонстрирует и украинская валюта, и украинская экономика. Это само по себе снижает риск обвала, вероятность которого просчитывают сами спекулянты. "Несколько лет у нас наблюдается стабильность гривны, инвесторы видят, что для гривны шока нет, это повышает к ней доверие, они могут рисковать. Они понимают, что гривна не может каждый год девальвировать на 13%, и это их привлекает. В Европе ставки около 0%, им это неинтересно, они видят, что в Украине риски уменьшились, заработок хороший, они сюда идут", - объяснил UBR.ua руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. В течение прошлого года госдолг фактически перераспределяется от коротких дорогих займов (с доходностью 20% годовых и сроком погашения 3-6 месяцев) в пользу длинных дешевых (10% на 4-5 лет). Так, если по итогам 2019 года сумма погашений гривневых ОВГЗ составляла 129 млрд грн, включая рефинансирование коротких бумаг дважды-трижды в течение года, то в 2020 году нужно будет погасить почти вдвое меньше – 68 млрд грн. Таким образом, несмотря на растущий госдолг, нагрузка на бюджет снижается. "Пирамида означает, что одни облигации замещаются другими, но при этом увеличиваешь ставку. А сейчас ставка все время уменьшается. Поэтому первый признак пирамиды исчезает. Второй признак - когда долги "укорачиваются", но сейчас срок все время удлиняется. Это тоже довод против пирамиды. Мне кажется, глупо было не использовать момент, когда есть возможность снижать стоимость заимствований в гривне на внутреннем рынке. Это даже дешевле, чем деньги, которые можно было бы взять в иностранной валюте самому Минфину на внешних рынках до полугода", - подчеркивает советник президента Украины, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, Олег Устенко. Не считает ОВГЗ пирамидой и руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. "Я не понимаю, почему ОВГЗ – это пирамида. У нас есть плановый дефицит бюджета, есть план покрытия этого дефицита, например, доходами от приватизации, а другие источники – это заимствования. Надо как-то выполнять план покрытия дефицит бюджета", - поясняет аналитик. Особенностью рынка гособлигаций является то, что покинуть его просто по желанию не так просто. У облигаций есть свои сроки погашения со стороны государства, поэтому продать ценные бумаги "досрочно" можно только такому же спекулянту, как и сам держатель. "Как показывает практика, спекулянты развернуться все не могут. Когда все начинают продавать, всё сыпется и на самом деле никто продать не может", - говорит Паращий. Если начинается паника, то по сути продать облигации некому – спекулянт не будет их покупать. ОВГЗ остаются на руках держателей и просто ждут сроков выкупа государством. А значит, исчезает и ажиотаж на рынке. Таким образом, "пирамида ОВГЗ" становится для нерезидента "ловушкой ОВГЗ", ему, возможно, и некомфортно, но госбюджету убытка нет. "Я не вижу возможности обвала рынка ОВГЗ. Это же внутренние обязательства, их можно продать только внутри страны. Инвестор должен войти на рынок, завести свои доллары-евро и поменять их на наши облигации госзайма", - поясняет Олег Устенко. Несмотря на растущие финансовые риски, у Украины есть страховщик – Международный валютный фонд. Для любых инвесторов, в том числе спекулянтов, его поведение является маркером, рынок разворачивается вслед за МВФ, подобно флюгеру по ветру. Хотя, как считают эксперты, после решения МВФ часть игроков-спекулянтов уйдет с рынка, сбросив облигации с выгодой для себя, на их место может прийти "вторая волна" спекулянтов, которые зарабатывают на менее рисковых активах. А за ними – более серьезные люди. "Если есть позитивный опыт первых спекулянтов, если макростабильность, если пришел МВФ и сказал, что все хорошо, есть шанс, что придет новый, менее толерантный к риску класс инвесторов, которые будут готовы меньше заработать, но зато более надежно. И уже после них могут прийти долгосрочные инвесторы, которые будут внимательно смотреть на активы", - прогнозирует Александр Паращий. "Третья волна" представляет собой стратегических инвесторов – крупные компании, которые занимаются определенным бизнесом и приходят всерьез и надолго. Если правительству удастся удержать ситуацию под контролем, не допустив обвала в кризис, то "пирамида ОВГЗ" может сыграть роль "золотой акции", которая вытянет страну вверх из экономической ямы.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Moneta написав:Пирамидой это именуют в решении комитета Верховной рады,
Нічого дивного, про професійність нової зекоманди вже легенди ходять: поради продати пса щоб заплатити за газ, стерілізувати безробітних бо в них діти неповноцінні, анал - табу, кожному сосну... корабєльную ... і вся ця когорта "проФФесіоналів" буде висовувати претензії "непроФФесіоналу" Смолію, а цитувати тут цих ... вже навіть і не знаю як їх назвати це просто як мінімум непристойно От прочитайте яку галіматью пише народна ЗЕдепутатка, яка судить "непроФФесіонала" голову нацбанку: У той час як інші держави залучають кредити під 3% річних. Нацбанк України бере гроші в борг під 10-15% через випуск облігацій. Потім, роздає їх держбанкам або розміщує на депозитах. Тому процентні ставки за кредитами в Україні такі високі. Ці гроші Нацбанк прокручує всередині своєї системи, отримуючи по 23млн доларів на кожній копійціhttps://www.facebook.com/779325110/post ... 20111/?d=n
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 26 чер, 2020 22:13, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Если примут закон по возврату денег фонда гарантирования вкладов взад и,да ещё и ксу национализацию привата признает незаконной...ох,чёт вспоминается из Истории,как добрые квакеры и прочие эсквайры красных мундиров стреляли,не зря,не зря.