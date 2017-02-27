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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5742574357445745>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 397
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
46
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:33

  somilitark написав:По сути это времена чивокуни,взяли взятку от хутина и слили на проедание,слили валюту для удержания валютной стабильности,словно сейчас 2013-й.

Кроме перехода с дойки по графику на постоянную и фамилий операторов все как и прежде. Влажными фантазиями не только о 2013, но и о кружках, школах и даже ДОСААФе, в противовес тупым навостроям и кабакам для пущей бесперспективности стало пронимать даже заскорузлых великодержавников.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 26 чер, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:39

  somilitark написав:Кредит взяли,проедим,а надо будет отдавать валюту и с процентами,наш экспорт потихоньку падает в цене,экспорт металла уже потерял примерно 25% год к году,заробитчане тоже примерно на 20% меньше прислали,это я загоняю в валюту?
Я советую спасаться от нового прыжка с трамплина с названием качество жизни,все предпосылки уже есть,но вы их упорно игнорируете.


И как вы советуете спасаться? Прыжок с трамплина уже как-бы состоялся, пока еще не приземлились - взлетаем подброшенные трамплином. Пока есть время насладиться красотами пейзажа с высоты... А вариантов спасения уже нет :(
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:46

  Амвросий написав:
  somilitark написав:Кредит взяли,проедим,а надо будет отдавать валюту и с процентами,наш экспорт потихоньку падает в цене,экспорт металла уже потерял примерно 25% год к году,заробитчане тоже примерно на 20% меньше прислали,это я загоняю в валюту?
Я советую спасаться от нового прыжка с трамплина с названием качество жизни,все предпосылки уже есть,но вы их упорно игнорируете.


И как вы советуете спасаться? Прыжок с трамплина уже как-бы состоялся, пока еще не приземлились - взлетаем подброшенные трамплином. Пока есть время насладиться красотами пейзажа с высоты... А вариантов спасения уже нет :(

Хоч питання і не до мене, але коли ви вже потрапили в коловорот водоспада, що ви будете робити?
Правільно, тільки молитися.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:53

  Василь-Рівне написав:
  Moneta написав:а куда ж они тогда девают гривну (..... по 200 млн каждый день (в среднем)).

За даними НБУ, впродовж 22-26 червня він купив на міжбанківському валютному ринку 424,5 млн дол, не проводячи інтервенцій з продажу валюти.
У період з 15 по 19 червня Нацбанк купив 110 млн дол.
З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3,715 млрд дол, а продав на 2,793 млрд дол.
Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком становить 922 млн дол.


Зачем было стирать часть цитаты? еще раз - куда т.н. "нерезы" девают гривну, убегая из пирамиды ОВГЗ? Я рассуждаю логически - доля нерезов уменьшилась на 300 млн грн - значит Сити и товарищи купили $11 млн из Нафтогазовой дойки. Если НБУ на торги не выходил значит уступил надои спекулянтам по договорняку.

Валюта у Нафтогаза заканчивается, а в июле по-моему 58 ярдов грн к погашению по ОВГЗ (было в анализе Кухара). Все это дело пойдет на межбанк, и НБУ сольет очередные 2 арбуза, как уже бывало недавно. Напишут туфту про сглаживание валютных колебаний. А в августе гривну отпустят в свободный полет.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 26 чер, 2020 21:08, всього редагувалось 4 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:57

  vitaliian написав:
  ruvex написав:
  vitaliian написав:миб снижает ставки по действующим депозитам (пишут на ветке миб), если это правда то дно пробито. Нет смысла размещаться в гривне нигде кроме текущих счетов.

Есть мысли позашкваристее, Суд може змусити українців повернути Фонду гарантування вкладів 100 мільярдів
срок исковой давности по многим возмещениям из фонда истёк.


перед тем как требовать вернуть выплаты, могут под это дело принять закон об увеличении срока исковой давности. Сколько там по Дельте выплатили?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:08

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:срок исковой давности по многим возмещениям из фонда истёк.

перед тем как требовать вернуть выплаты, могут под это дело принять закон об увеличении срока исковой давности. Сколько там по Дельте выплатили?

Что там Дельта, ВТБ до сих пор выплачивает 200+ и 4+ очереди.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Зачем было стирать часть цитаты?

Тому, що не потрібно кидатися гучними фразеологізмами без елементарного розуміння того про що йдеться:
Структура госзаимствований ОВГЗ уже получила клеймо "пирамида" по аналогии с известными финансовыми схемами, которые неизбежно заканчивались крахом. Действительно, выплаты государства по долгам в государственной "пирамиде" перекрываются поступлениями по новым размещениям по ставкам существенно выше, чем в соседнем Евросоюзе, экономика которого намного прочнее украинской.
UBR.ua проанализировал, можно ли ОВГЗ считать финансовой пирамидой, есть ли риски финансового кризиса и не завершится ли оживление спекулянтов вокруг госдолга тем же, чем в свое время закончился нездоровый ажиотаж вкладчиков
Международными инвесторами, скупающими украинский госдолг, движет, безусловно, жажда наживы – главный двигатель финансовых рынков. Однако украинские гособлигации вызывают их интерес не только своей доходностью, но и той стабильностью, которую демонстрирует и украинская валюта, и украинская экономика. Это само по себе снижает риск обвала, вероятность которого просчитывают сами спекулянты.
"Несколько лет у нас наблюдается стабильность гривны, инвесторы видят, что для гривны шока нет, это повышает к ней доверие, они могут рисковать. Они понимают, что гривна не может каждый год девальвировать на 13%, и это их привлекает. В Европе ставки около 0%, им это неинтересно, они видят, что в Украине риски уменьшились, заработок хороший, они сюда идут", - объяснил UBR.ua руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.
В течение прошлого года госдолг фактически перераспределяется от коротких дорогих займов (с доходностью 20% годовых и сроком погашения 3-6 месяцев) в пользу длинных дешевых (10% на 4-5 лет). Так, если по итогам 2019 года сумма погашений гривневых ОВГЗ составляла 129 млрд грн, включая рефинансирование коротких бумаг дважды-трижды в течение года, то в 2020 году нужно будет погасить почти вдвое меньше – 68 млрд грн. Таким образом, несмотря на растущий госдолг, нагрузка на бюджет снижается.
"Пирамида означает, что одни облигации замещаются другими, но при этом увеличиваешь ставку. А сейчас ставка все время уменьшается. Поэтому первый признак пирамиды исчезает. Второй признак - когда долги "укорачиваются", но сейчас срок все время удлиняется. Это тоже довод против пирамиды. Мне кажется, глупо было не использовать момент, когда есть возможность снижать стоимость заимствований в гривне на внутреннем рынке. Это даже дешевле, чем деньги, которые можно было бы взять в иностранной валюте самому Минфину на внешних рынках до полугода", - подчеркивает советник президента Украины, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, Олег Устенко.
Не считает ОВГЗ пирамидой и руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
"Я не понимаю, почему ОВГЗ – это пирамида. У нас есть плановый дефицит бюджета, есть план покрытия этого дефицита, например, доходами от приватизации, а другие источники – это заимствования. Надо как-то выполнять план покрытия дефицит бюджета", - поясняет аналитик.
Особенностью рынка гособлигаций является то, что покинуть его просто по желанию не так просто. У облигаций есть свои сроки погашения со стороны государства, поэтому продать ценные бумаги "досрочно" можно только такому же спекулянту, как и сам держатель.
"Как показывает практика, спекулянты развернуться все не могут. Когда все начинают продавать, всё сыпется и на самом деле никто продать не может", - говорит Паращий.
Если начинается паника, то по сути продать облигации некому – спекулянт не будет их покупать. ОВГЗ остаются на руках держателей и просто ждут сроков выкупа государством. А значит, исчезает и ажиотаж на рынке. Таким образом, "пирамида ОВГЗ" становится для нерезидента "ловушкой ОВГЗ", ему, возможно, и некомфортно, но госбюджету убытка нет.
"Я не вижу возможности обвала рынка ОВГЗ. Это же внутренние обязательства, их можно продать только внутри страны. Инвестор должен войти на рынок, завести свои доллары-евро и поменять их на наши облигации госзайма", - поясняет Олег Устенко.
Несмотря на растущие финансовые риски, у Украины есть страховщик – Международный валютный фонд. Для любых инвесторов, в том числе спекулянтов, его поведение является маркером, рынок разворачивается вслед за МВФ, подобно флюгеру по ветру.
Хотя, как считают эксперты, после решения МВФ часть игроков-спекулянтов уйдет с рынка, сбросив облигации с выгодой для себя, на их место может прийти "вторая волна" спекулянтов, которые зарабатывают на менее рисковых активах. А за ними – более серьезные люди.
"Если есть позитивный опыт первых спекулянтов, если макростабильность, если пришел МВФ и сказал, что все хорошо, есть шанс, что придет новый, менее толерантный к риску класс инвесторов, которые будут готовы меньше заработать, но зато более надежно. И уже после них могут прийти долгосрочные инвесторы, которые будут внимательно смотреть на активы", - прогнозирует Александр Паращий.
"Третья волна" представляет собой стратегических инвесторов – крупные компании, которые занимаются определенным бизнесом и приходят всерьез и надолго. Если правительству удастся удержать ситуацию под контролем, не допустив обвала в кризис, то "пирамида ОВГЗ" может сыграть роль "золотой акции", которая вытянет страну вверх из экономической ямы.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:21

Василь-Рівне

вы еще Фурсу притяните. Зачем мне мнение барыги, торгующего этими бумагами?
Пирамидой это именуют в решении комитета Верховной рады, где выдали черную метку Смолию.

Зображення

Зображення


На следующей сессии его вызывают на ковер, где вероятно и кышнут.

Зображення
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Пирамидой это именуют в решении комитета Верховной рады,

Нічого дивного, про професійність нової зекоманди вже легенди ходять: поради продати пса щоб заплатити за газ, стерілізувати безробітних бо в них діти неповноцінні, анал - табу, кожному сосну... корабєльную ... і вся ця когорта "проФФесіоналів" буде висовувати претензії "непроФФесіоналу" Смолію, а цитувати тут цих ... вже навіть і не знаю як їх назвати це просто як мінімум непристойно
От прочитайте яку галіматью пише народна ЗЕдепутатка, яка судить "непроФФесіонала" голову нацбанку: У той час як інші держави залучають кредити під 3% річних. Нацбанк України бере гроші в борг під 10-15% через випуск облігацій. Потім, роздає їх держбанкам або розміщує на депозитах. Тому процентні ставки за кредитами в Україні такі високі.
Ці гроші Нацбанк прокручує всередині своєї системи, отримуючи по 23млн доларів на кожній копійці https://www.facebook.com/779325110/post ... 20111/?d=n
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 26 чер, 2020 22:13, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:40

Если примут закон по возврату денег фонда гарантирования вкладов взад и,да ещё и ксу национализацию привата признает незаконной...ох,чёт вспоминается из Истории,как добрые квакеры и прочие эсквайры красных мундиров стреляли,не зря,не зря.
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