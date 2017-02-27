Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:43

В первом квартале 2020 года зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций в размере $1,6 млрд, сообщает Национальный банк Украины



В НБУ отметили, что это первые данные об инвестициях после передачи от Государственной службы статистики Украины в НБУ полномочий по публикации статистики ПИИ.



НБУ усовершенствовал расчет статистики в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтены реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.



После уточнения данных отрицательное сальдо текущего счета в 2017-2019 годах ежегодно увеличен от $1,1 млрд в 2017 году до $2,8 млрд в 2019 году.



При этом, приток ПИИ увеличен на те же величины. На конец 2019 года запас ПИИ в Украину увеличился с $48,9 до $51,4 млрд, из Украины — снизился с $8 до $3,5 млрд.



По новой методологии в первом квартале 2020 года зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций в размере $1,6 млрд, обусловленный изъятием реинвестированных доходов реального сектора (по предыдущей методологии чистый приток составил $540 млн).