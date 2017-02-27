неотъемлимой частью этой стабильности является рост безработицы, падение ввп и недоимки по налогам. Всё идет к тому что бюджет будут наполнять только заимствованиями.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
неотъемлимой частью этой стабильности является рост безработицы, падение ввп и недоимки по налогам. Всё идет к тому что бюджет будут наполнять только заимствованиями.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:43
А 1-й квартал - это только цветочки...
В первом квартале 2020 года зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций в размере $1,6 млрд, сообщает Национальный банк Украины
В НБУ отметили, что это первые данные об инвестициях после передачи от Государственной службы статистики Украины в НБУ полномочий по публикации статистики ПИИ.
НБУ усовершенствовал расчет статистики в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтены реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.
После уточнения данных отрицательное сальдо текущего счета в 2017-2019 годах ежегодно увеличен от $1,1 млрд в 2017 году до $2,8 млрд в 2019 году.
При этом, приток ПИИ увеличен на те же величины. На конец 2019 года запас ПИИ в Украину увеличился с $48,9 до $51,4 млрд, из Украины — снизился с $8 до $3,5 млрд.
По новой методологии в первом квартале 2020 года зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций в размере $1,6 млрд, обусловленный изъятием реинвестированных доходов реального сектора (по предыдущей методологии чистый приток составил $540 млн).
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хто хто, а от таксісти точно знають як управляти країною, шкода, що от часу на це не мають - потрібно баранку крутити.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:48
Если цитируете-значит разделяете точку зрения.Только есть много разных НО:спекулянты на ОВГЗ свой профит получают (без налогов и военного сбора) и помашут ручкой,а инвесторы так и не приходят.Мало того,сами украинские производители все чаще открывают новые предприятия за пределами Украины-в Турции,Чехиии и других странах,где есть понятное налогообложение,действуют системы правосудия и безопасности капиталов,где рейдерские захваты ,отжимы и реприватизации заменены на цивилизованные продажи,слияния и поглощения.
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:58
Ахаха)))) Стабильно падающее промышленное производство? И не поспоришь... Пусть эксперд возьмет 2 таблички, распечатает и положит рядом. 1-я - динамика прибыли/убытков банковской системы от НБУ, 2-я - динамика прибыли/убытков реального сектора от Госстата.
Все это мнимое благополучие ОВГЗ зиждется на перетоке ликвидности из реальной экономики в финансовую, когда получить процентную прибыль легче, чем производственную. Экономика не добавленного продукта, а финансовых спекуляций, поскольку она не производит ни-че-го - многие предприятия даже оборотные средства перенаправляют в ОВГЗ, не говоря уже об инвестиционных.
Самая настоящая пирамида, продлевающая себе жизнь снижением ставки процентов. Стадия - преддефолт (технически дефолта не будет, поскольку эмиссионный станок в руках создателей пирамиды - бензин разведут ослиной мочой, как уже много раз выходили из положения)
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:06
И все это работает в процессах глубочайшего равенства и демократической независимости для всех слоев населения! Каждому дана такая возможность, вложиться в благополучие ОВГЗ и применить счастье элиты на себе всем своим прожиточным минимумом, даже ВЗ отменили по такому случаю и выдавили сомневающихся пенсионеров и малоимущих с их парой тысяч из банков.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:07
Финансовый центр с местным колоритом,Лондон с элементами Свадьбы в Малиновке,ёпта.Бери,бери,я себе ещё нарисую.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Fitch лишил Канаду высшего кредитного рейтинга. Теперь стран с рейтингом AAA осталось только 10 - это минимум со времен кризиса 1998 года.
На верхней ступени шкалы Fitch сейчас США, Германия, Швейцария, Люксембург, Нидерланды, Дания, Швеция и Норвегия, а также Сингапур и Австралия. Сошли с нее, среди прочих, Япония, Британия и Франция.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:19
В сортах говна не разбираюсь.
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