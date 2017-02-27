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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5742574357445745

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 397
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
46
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:х рынков. Однако украинские гособлигации вызывают их интерес не только своей доходностью, но и той стабильностью, которую демонстрирует и украинская валюта, и украинская экономика
неотъемлимой частью этой стабильности является рост безработицы, падение ввп и недоимки по налогам. Всё идет к тому что бюджет будут наполнять только заимствованиями.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:43

А 1-й квартал - это только цветочки...

В первом квартале 2020 года зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций в размере $1,6 млрд, сообщает Национальный банк Украины

В НБУ отметили, что это первые данные об инвестициях после передачи от Государственной службы статистики Украины в НБУ полномочий по публикации статистики ПИИ.

НБУ усовершенствовал расчет статистики в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтены реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.

После уточнения данных отрицательное сальдо текущего счета в 2017-2019 годах ежегодно увеличен от $1,1 млрд в 2017 году до $2,8 млрд в 2019 году.

При этом, приток ПИИ увеличен на те же величины. На конец 2019 года запас ПИИ в Украину увеличился с $48,9 до $51,4 млрд, из Украины — снизился с $8 до $3,5 млрд.

По новой методологии в первом квартале 2020 года зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций в размере $1,6 млрд, обусловленный изъятием реинвестированных доходов реального сектора (по предыдущей методологии чистый приток составил $540 млн).
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:неотъемлимой частью этой стабильности является рост безработицы, падение ввп и недоимки по налогам. Всё идет к тому что бюджет будут наполнять только заимствованиями.

Хто хто, а от таксісти точно знають як управляти країною, шкода, що от часу на це не мають - потрібно баранку крутити. :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:48

  Василь-Рівне написав:
  Moneta написав:Зачем было стирать часть цитаты?


"Если есть позитивный опыт первых спекулянтов, если макростабильность, если пришел МВФ и сказал, что все хорошо, есть шанс, что придет новый, менее толерантный к риску класс инвесторов, которые будут готовы меньше заработать, но зато более надежно. И уже после них могут прийти долгосрочные инвесторы, которые будут внимательно смотреть на активы", - прогнозирует Александр Паращий.
"Третья волна" представляет собой стратегических инвесторов – крупные компании, которые занимаются определенным бизнесом и приходят всерьез и надолго. Если правительству удастся удержать ситуацию под контролем, не допустив обвала в кризис, то "пирамида ОВГЗ" может сыграть роль "золотой акции", которая вытянет страну вверх из экономической ямы.

Если цитируете-значит разделяете точку зрения.Только есть много разных НО:спекулянты на ОВГЗ свой профит получают (без налогов и военного сбора) и помашут ручкой,а инвесторы так и не приходят.Мало того,сами украинские производители все чаще открывают новые предприятия за пределами Украины-в Турции,Чехиии и других странах,где есть понятное налогообложение,действуют системы правосудия и безопасности капиталов,где рейдерские захваты ,отжимы и реприватизации заменены на цивилизованные продажи,слияния и поглощения.
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:58

  Василь-Рівне написав:Однако украинские гособлигации вызывают их интерес не только своей доходностью, но и той стабильностью, которую демонстрирует и украинская валюта, и украинская экономика.


Ахаха)))) Стабильно падающее промышленное производство? И не поспоришь... Пусть эксперд возьмет 2 таблички, распечатает и положит рядом. 1-я - динамика прибыли/убытков банковской системы от НБУ, 2-я - динамика прибыли/убытков реального сектора от Госстата.

Все это мнимое благополучие ОВГЗ зиждется на перетоке ликвидности из реальной экономики в финансовую, когда получить процентную прибыль легче, чем производственную. Экономика не добавленного продукта, а финансовых спекуляций, поскольку она не производит ни-че-го - многие предприятия даже оборотные средства перенаправляют в ОВГЗ, не говоря уже об инвестиционных.

Самая настоящая пирамида, продлевающая себе жизнь снижением ставки процентов. Стадия - преддефолт (технически дефолта не будет, поскольку эмиссионный станок в руках создателей пирамиды - бензин разведут ослиной мочой, как уже много раз выходили из положения)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:06

  zРадио написав:
  Василь-Рівне написав:Однако украинские гособлигации вызывают их интерес не только своей доходностью, но и той стабильностью, которую демонстрирует и украинская валюта, и украинская экономика.


Ахаха)))) Стабильно падающее промышленное производство? И не поспоришь... Пусть эксперд возьмет 2 таблички, распечатает и положит рядом. 1-я - динамика прибыли/убытков банковской системы от НБУ, 2-я - динамика прибыли/убытков реального сектора от Госстата.

Все это мнимое благополучие ОВГЗ зиждется на перетоке ликвидности из реальной экономики в финансовую, когда получить процентную прибыль легче, чем производственную. Экономика не добавленного продукта, а финансовых спекуляций, поскольку она не производит ни-че-го - многие предприятия даже оборотные средства перенаправляют в ОВГЗ, не говоря уже об инвестиционных.

Самая настоящая пирамида, продлевающая себе жизнь снижением ставки процентов. Стадия - преддефолт (технически дефолта не будет, поскольку эмиссионный станок руках создателей пирамида - бензин разведут ослиной мочой, как уже много раз выходили из положения)


И все это работает в процессах глубочайшего равенства и демократической независимости для всех слоев населения! Каждому дана такая возможность, вложиться в благополучие ОВГЗ и применить счастье элиты на себе всем своим прожиточным минимумом, даже ВЗ отменили по такому случаю и выдавили сомневающихся пенсионеров и малоимущих с их парой тысяч из банков.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:07

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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Fitch лишил Канаду высшего кредитного рейтинга. Теперь стран с рейтингом AAA осталось только 10 - это минимум со времен кризиса 1998 года.

На верхней ступени шкалы Fitch сейчас США, Германия, Швейцария, Люксембург, Нидерланды, Дания, Швеция и Норвегия, а также Сингапур и Австралия. Сошли с нее, среди прочих, Япония, Британия и Франция.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:19

  freeze написав:
  Shustoff написав:Не, верить надо только "стране" и упорно цитирующим это говно здесь юзерам :D


В вашем представлении Страна - это какая-то самонаборная печатающая машинка, печатающая какие-то тексты. )))
Там есть конкретные фамилии казначеев банков и экспертов, которые пишут текст. К ним, я так понимаю, претензий нет )))

В сортах говна не разбираюсь.
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