Шведская Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократила выручку в своих украинских магазинах на 76% в гривне во втором финансовом квартале (1 марта – 31 мая)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:37
Еще немного "стабильности":
Шведская Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократила выручку в своих украинских магазинах на 76% в гривне во втором финансовом квартале (1 марта – 31 мая)
Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
сміхотища
це банкрот
борг 22 000 0000 000 000 баксів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 27 чер, 2020 00:13
Додано: Суб 27 чер, 2020 00:26
Додано: Суб 27 чер, 2020 00:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ще й фрілансерам, які працювали через Payoneer, заблокували рахунки. Валюти стане ще менше.
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