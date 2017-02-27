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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5743574457455746

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 397
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
46
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:37

Еще немного "стабильности":

Шведская Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократила выручку в своих украинских магазинах на 76% в гривне во втором финансовом квартале (1 марта – 31 мая)
https://interfax.com.ua/news/economic/671389.html
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:На верхней ступени шкалы Fitch сейчас США,


сміхотища

це банкрот
борг 22 000 0000 000 000 баксів :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:13

  greenozon написав:
  freeze написав:На верхней ступени шкалы Fitch сейчас США,


сміхотища

це банкрот
борг 22 000 0000 000 000 баксів :)


пока что один нолик лишний
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:26

  greenozon написав:
  freeze написав:На верхней ступени шкалы Fitch сейчас США,


сміхотища

це банкрот
борг 22 000 0000 000 000 баксів :)

26.26 на сейчас, а не 22. Вы не успеваете за их темпами.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ще й фрілансерам, які працювали через Payoneer, заблокували рахунки. Валюти стане ще менше.
https://ain.ua/2020/06/26/payoneer-ne-r ... ssion=true
stryzhko
 
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