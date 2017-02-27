Шведская Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократила выручку в своих украинских магазинах на 76% в гривне во втором финансовом квартале (1 марта – 31 мая) https://interfax.com.ua/news/economic/671389.html
Сегодня лично столкнулся с этим. Сначала четыре банкомата Привата выдало ошибку и вернуло карту не дав снять денег. А потом банкомат Аваля проделал то-же самое, но выдал чек, на котором было написано: "Транзакция не разрешена". Звонил в техподдержку Payoneer, там до понедельника никого нет. Пошел на их форум- все в шоке. Последний кто разговаривал с техподдержкой получил ответ, что это временный сбой и всё будет в порядке. Далее одни догадки.
hxbbgaf написав:26.26 на сейчас, а не 22. Вы не успеваете за их темпами.
Стівен Роуч. Валютний шок. Як криза COVID-19 позначиться на доларі Завдяки «непомірному привілею» американського долара, що грає роль домінуючої резервної валюти світу, ці запозичення зазвичай фінансуються на вкрай привабливих умовах: зазвичай не потрібно ніяких процентних або валютних поступок, які в інших випадках необхідні для компенсації ризиків іноземних інвесторів. Але так було раніше. В епоху COVID-19 традиційні уявлення не працюють. Частка долара в світових валютних резервах впала з трохи більше 70% у 2000 році до трохи менше 60% сьогодні. Її заходи стримування пандемії COVID-19 стали катастрофічним провалом. З огляду на те, що інфляційна реакція зазвичай запізнюється, а ФРС зберігає екстраординарно м’яку монетарну політику, основний тягар поступок має лягти на валюту, а не процентні ставки. Саме тому, я прогнозую падіння широкого індексу долара на 35% протягом наступних 2−3 років. https://nv.ua/ukr/opinion/kurs-valyut-s ... 96300.html