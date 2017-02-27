Додано: Суб 27 чер, 2020 08:58

За оцінками експертів, вартість майна, що перебуває в управлінні профспілок, становить близько 2 мільярдів доларів.



Про це сказала голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомляє Укрінформ



" Сьогодні, за експертними оцінками, власність майна, яке було державним і знаходиться в управлінні профспілок, оцінюється в розмірі біля 2 мільярдів доларів ", - зазначила Третьякова.



Політик уточнила, що, зокрема, таким майном є будинки профспілок, готелі "Турист", санаторно-курортні комплекси.



"Це все - державне майно. Що це означає для нас, як для громадян України? Це означає, що, приватизувавши це майно, ми можемо отримати, якщо продамо ці комплекси, 2 мільярди доларів додаткових доходів у наш бюджет, не звертаючись за кордон за кредитами до МВФ, не звертаючись до ЄБРР та інших структур, в нас це майно є, воно просто привласнено структурою, яка не мала права привласнити це майно ", - сказала Третьякова.



За словами, голови Комітету ВР, повернення цих грошей — нелегкий процес, і це неможливо зробити без закону.



Відповідний законопроєкт №2681 зареєстровано у Верховній Раді.



"№2681 — найбільш відомий у профспілках законопроєкт. Він робить реституцію майна, яке було передано профспілковому руху в 1960 році. Перелік об’єктів є на сайті rada.gov.ua. Це наказ Міністерства охорони здоров’я УРСР, відповідно до якого більш, ніж 4 тисячі об’єктів було передано в управління, там прямо написано — не у власність, а в управління ВЦРПС (Всесоюзна центральна рада професійних спілок, - ред.)", - зазначила Третьякова.



За словами депутата, після набуття Україною незалежності, ВЦРПС перетворився на Федерацію профспілок України. Повний аудит чи інвентаризація цього майна ніколи не проводилася.



"За ці часи 4 тисячі об’єктів, які були, перетворилися на 2 тисячі. Було створено два акціонерних товариства — Укрпрофоздоровниця і Укрпрофтур, відповідно, яким внутрішніми документами Федерації профспілок власність на це майно самими профспілками було передано на ці акціонерні товариства.



Встановити тепер, яким чином відбувалася передача майна, а частково це майно було передано у власність взагалі приватному сектору, — дуже важко", - сказала Третьякова.



За словами депутата, законопроєкт №2681 "дуже торпедується".