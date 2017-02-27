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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5744574557465747>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 397
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
46
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:37

Еще немного "стабильности":

Шведская Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократила выручку в своих украинских магазинах на 76% в гривне во втором финансовом квартале (1 марта – 31 мая)
https://interfax.com.ua/news/economic/671389.html
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:На верхней ступени шкалы Fitch сейчас США,


сміхотища

це банкрот
борг 22 000 0000 000 000 баксів :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:13

  greenozon написав:
  freeze написав:На верхней ступени шкалы Fitch сейчас США,


сміхотища

це банкрот
борг 22 000 0000 000 000 баксів :)


пока что один нолик лишний
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:26

  greenozon написав:
  freeze написав:На верхней ступени шкалы Fitch сейчас США,


сміхотища

це банкрот
борг 22 000 0000 000 000 баксів :)

26.26 на сейчас, а не 22. Вы не успеваете за их темпами.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ще й фрілансерам, які працювали через Payoneer, заблокували рахунки. Валюти стане ще менше.
https://ain.ua/2020/06/26/payoneer-ne-r ... ssion=true
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 04:14

  stryzhko написав:Ще й фрілансерам, які працювали через Payoneer, заблокували рахунки. Валюти стане ще менше.
https://ain.ua/2020/06/26/payoneer-ne-r ... ssion=true

Сегодня лично столкнулся с этим. Сначала четыре банкомата Привата выдало ошибку и вернуло карту не дав снять денег. А потом банкомат Аваля проделал то-же самое, но выдал чек, на котором было написано: "Транзакция не разрешена". Звонил в техподдержку Payoneer, там до понедельника никого нет. Пошел на их форум- все в шоке. Последний кто разговаривал с техподдержкой получил ответ, что это временный сбой и всё будет в порядке. Далее одни догадки.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 05:52

  hxbbgaf написав:26.26 на сейчас, а не 22. Вы не успеваете за их темпами.


Стівен Роуч. Валютний шок. Як криза COVID-19 позначиться на доларі
Завдяки «непомірному привілею» американського долара, що грає роль домінуючої резервної валюти світу, ці запозичення зазвичай фінансуються на вкрай привабливих умовах: зазвичай не потрібно ніяких процентних або валютних поступок, які в інших випадках необхідні для компенсації ризиків іноземних інвесторів. Але так було раніше. В епоху COVID-19 традиційні уявлення не працюють.
Частка долара в світових валютних резервах впала з трохи більше 70% у 2000 році до трохи менше 60% сьогодні. Її заходи стримування пандемії COVID-19 стали катастрофічним провалом.
З огляду на те, що інфляційна реакція зазвичай запізнюється, а ФРС зберігає екстраординарно м’яку монетарну політику, основний тягар поступок має лягти на валюту, а не процентні ставки. Саме тому, я прогнозую падіння широкого індексу долара на 35% протягом наступних 2−3 років. https://nv.ua/ukr/opinion/kurs-valyut-s ... 96300.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:40

Це дуже давно відома технологія , оспівана навіть у фольклорі "ложка дьогтю у бочці меду"!
Тільки " Срана. УА" Навпаки економить мед, а дьогтю, причому Московського ім завозять вагонами.
Ви пропонує те пересічного виловлювали в тому багні зерна істини?
Вчора було опубліковано рейтинг видань без джинси.
Ліга, громадське, етс.
Опжз - лідери по фінансуванню джинси.
У мене все!
Не ганьбіть ресурс ДС!
athena1
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:58

За оцінками експертів, вартість майна, що перебуває в управлінні профспілок, становить близько 2 мільярдів доларів.

Про це сказала голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомляє Укрінформ

"Сьогодні, за експертними оцінками, власність майна, яке було державним і знаходиться в управлінні профспілок, оцінюється в розмірі біля 2 мільярдів доларів", - зазначила Третьякова.

Політик уточнила, що, зокрема, таким майном є будинки профспілок, готелі "Турист", санаторно-курортні комплекси.

"Це все - державне майно. Що це означає для нас, як для громадян України? Це означає, що, приватизувавши це майно, ми можемо отримати, якщо продамо ці комплекси, 2 мільярди доларів додаткових доходів у наш бюджет, не звертаючись за кордон за кредитами до МВФ, не звертаючись до ЄБРР та інших структур, в нас це майно є, воно просто привласнено структурою, яка не мала права привласнити це майно", - сказала Третьякова.

За словами, голови Комітету ВР, повернення цих грошей — нелегкий процес, і це неможливо зробити без закону.

Відповідний законопроєкт №2681 зареєстровано у Верховній Раді.

"№2681 — найбільш відомий у профспілках законопроєкт. Він робить реституцію майна, яке було передано профспілковому руху в 1960 році. Перелік об’єктів є на сайті rada.gov.ua. Це наказ Міністерства охорони здоров’я УРСР, відповідно до якого більш, ніж 4 тисячі об’єктів було передано в управління, там прямо написано — не у власність, а в управління ВЦРПС (Всесоюзна центральна рада професійних спілок, - ред.)", - зазначила Третьякова.

За словами депутата, після набуття Україною незалежності, ВЦРПС перетворився на Федерацію профспілок України. Повний аудит чи інвентаризація цього майна ніколи не проводилася.

"За ці часи 4 тисячі об’єктів, які були, перетворилися на 2 тисячі. Було створено два акціонерних товариства — Укрпрофоздоровниця і Укрпрофтур, відповідно, яким внутрішніми документами Федерації профспілок власність на це майно самими профспілками було передано на ці акціонерні товариства.

Встановити тепер, яким чином відбувалася передача майна, а частково це майно було передано у власність взагалі приватному сектору, — дуже важко", - сказала Третьякова.

За словами депутата, законопроєкт №2681 "дуже торпедується".
Востаннє редагувалось jump в Суб 27 чер, 2020 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:58

  athena1 написав:Вчора було опубліковано рейтинг видань без джинси


Это и есть джинса - проплаченный соросятский грантоедский бред о джинсе )))
По сути джинсовая по своей природе ГО, зависимое полностью от денег заказчика, рассуждает о джинсе, хотя живёт такая контора за конкретные гранты, в которых указаны конкретные цели.
Хотя с интересом его прочитал, очень познавательно в плане целей и постановке задач, напоминает определённые соцопросы определенных организаций.

Читать надо по возможности все источники, даже противоположные, и делать выводы для себя а те кто не могут отличит зёрна от плевел, не знаю если смысл их нахождения на финансовом форуме.
Есть другие общедоступные сайты для пересичного, где чётко расскажут что делать и кто виноват.
А однобокое чтение, как и однообразное питание, обязательно приводят к проблемам.
Не читаю Будивельника и Trast.
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