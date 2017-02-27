Шведская Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократила выручку в своих украинских магазинах на 76% в гривне во втором финансовом квартале (1 марта – 31 мая)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:37
Еще немного "стабильности":
Шведская Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократила выручку в своих украинских магазинах на 76% в гривне во втором финансовом квартале (1 марта – 31 мая)
Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
сміхотища
це банкрот
борг 22 000 0000 000 000 баксів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 27 чер, 2020 00:13
Додано: Суб 27 чер, 2020 00:26
Додано: Суб 27 чер, 2020 00:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ще й фрілансерам, які працювали через Payoneer, заблокували рахунки. Валюти стане ще менше.
Додано: Суб 27 чер, 2020 04:14
Сегодня лично столкнулся с этим. Сначала четыре банкомата Привата выдало ошибку и вернуло карту не дав снять денег. А потом банкомат Аваля проделал то-же самое, но выдал чек, на котором было написано: "Транзакция не разрешена". Звонил в техподдержку Payoneer, там до понедельника никого нет. Пошел на их форум- все в шоке. Последний кто разговаривал с техподдержкой получил ответ, что это временный сбой и всё будет в порядке. Далее одни догадки.
Додано: Суб 27 чер, 2020 05:52
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 27 чер, 2020 08:40
Це дуже давно відома технологія , оспівана навіть у фольклорі "ложка дьогтю у бочці меду"!
Тільки " Срана. УА" Навпаки економить мед, а дьогтю, причому Московського ім завозять вагонами.
Ви пропонує те пересічного виловлювали в тому багні зерна істини?
Вчора було опубліковано рейтинг видань без джинси.
Ліга, громадське, етс.
Опжз - лідери по фінансуванню джинси.
У мене все!
Не ганьбіть ресурс ДС!
Додано: Суб 27 чер, 2020 08:58
За оцінками експертів, вартість майна, що перебуває в управлінні профспілок, становить близько 2 мільярдів доларів.
Про це сказала голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомляє Укрінформ
"Сьогодні, за експертними оцінками, власність майна, яке було державним і знаходиться в управлінні профспілок, оцінюється в розмірі біля 2 мільярдів доларів", - зазначила Третьякова.
Політик уточнила, що, зокрема, таким майном є будинки профспілок, готелі "Турист", санаторно-курортні комплекси.
"Це все - державне майно. Що це означає для нас, як для громадян України? Це означає, що, приватизувавши це майно, ми можемо отримати, якщо продамо ці комплекси, 2 мільярди доларів додаткових доходів у наш бюджет, не звертаючись за кордон за кредитами до МВФ, не звертаючись до ЄБРР та інших структур, в нас це майно є, воно просто привласнено структурою, яка не мала права привласнити це майно", - сказала Третьякова.
За словами, голови Комітету ВР, повернення цих грошей — нелегкий процес, і це неможливо зробити без закону.
Відповідний законопроєкт №2681 зареєстровано у Верховній Раді.
"№2681 — найбільш відомий у профспілках законопроєкт. Він робить реституцію майна, яке було передано профспілковому руху в 1960 році. Перелік об’єктів є на сайті rada.gov.ua. Це наказ Міністерства охорони здоров’я УРСР, відповідно до якого більш, ніж 4 тисячі об’єктів було передано в управління, там прямо написано — не у власність, а в управління ВЦРПС (Всесоюзна центральна рада професійних спілок, - ред.)", - зазначила Третьякова.
За словами депутата, після набуття Україною незалежності, ВЦРПС перетворився на Федерацію профспілок України. Повний аудит чи інвентаризація цього майна ніколи не проводилася.
"За ці часи 4 тисячі об’єктів, які були, перетворилися на 2 тисячі. Було створено два акціонерних товариства — Укрпрофоздоровниця і Укрпрофтур, відповідно, яким внутрішніми документами Федерації профспілок власність на це майно самими профспілками було передано на ці акціонерні товариства.
Встановити тепер, яким чином відбувалася передача майна, а частково це майно було передано у власність взагалі приватному сектору, — дуже важко", - сказала Третьякова.
За словами депутата, законопроєкт №2681 "дуже торпедується".
Востаннє редагувалось jump в Суб 27 чер, 2020 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 чер, 2020 08:58
Это и есть джинса - проплаченный соросятский грантоедский бред о джинсе )))
По сути джинсовая по своей природе ГО, зависимое полностью от денег заказчика, рассуждает о джинсе, хотя живёт такая контора за конкретные гранты, в которых указаны конкретные цели.
Хотя с интересом его прочитал, очень познавательно в плане целей и постановке задач, напоминает определённые соцопросы определенных организаций.
Читать надо по возможности все источники, даже противоположные, и делать выводы для себя а те кто не могут отличит зёрна от плевел, не знаю если смысл их нахождения на финансовом форуме.
Есть другие общедоступные сайты для пересичного, где чётко расскажут что делать и кто виноват.
А однобокое чтение, как и однообразное питание, обязательно приводят к проблемам.
Не читаю Будивельника и Trast.
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