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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 чер, 2020 10:06
Аудиторы не досчитались 2 миллиарда долларов на счетах Wirecard AG, банк начал процедуру банкротства.
Все зависимые партнеры, использующие аккаунты Wirecard (в том числе Payoneer) успокаивают клиентов, но учитывая, что деньги лежали именно в этом банке, никто уже не верит что деньги удастся получить.
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Captain Obvious
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