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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5744574557465747

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 397
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
46
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Аудиторы не досчитались 2 миллиарда долларов на счетах Wirecard AG, банк начал процедуру банкротства.
Все зависимые партнеры, использующие аккаунты Wirecard (в том числе Payoneer) успокаивают клиентов, но учитывая, что деньги лежали именно в этом банке, никто уже не верит что деньги удастся получить.
Captain Obvious
 
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  #<1 ... 5744574557465747
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