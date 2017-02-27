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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 чер, 2020 10:06
Аудиторы не досчитались 2 миллиарда долларов на счетах Wirecard AG, банк начал процедуру банкротства.
Все зависимые партнеры, использующие аккаунты Wirecard (в том числе Payoneer) успокаивают клиентов, но учитывая, что деньги лежали именно в этом банке, никто уже не верит что деньги удастся получить.
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Captain Obvious
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Додано: Суб 27 чер, 2020 12:24
Имхо, фрилансеры - это копейки.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Starikan
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Додано: Суб 27 чер, 2020 13:54
zРадио написав: Василь-Рівне написав:
Однако украинские гособлигации вызывают их интерес не только своей доходностью, но и той стабильностью, которую демонстрирует и украинская валюта, и украинская экономика
.
Пусть эксперд возьмет 2 таблички, распечатает и положит рядом. 1-я - динамика прибыли/убытков банковской системы от НБУ, 2-я - динамика прибыли/убытков реального сектора от Госстата.
1-я табличка скажет о том, что банковская система стабильна, благодаря действиям НБУ.
2-я табличка скажет о том, что убытки реального сектора, благодаря действиям КабМина
zРадио написав:
Все это мнимое благополучие ОВГЗ зиждется на перетоке ликвидности из реальной экономики в финансовую, когда получить процентную прибыль легче, чем производственную. Экономика не добавленного продукта, а финансовых спекуляций, поскольку она не производит ни-че-го - многие предприятия даже оборотные средства перенаправляют в ОВГЗ, не говоря уже об инвестиционных.
опять же, ОВГЗ - зона ответственности МинФина
Я понимаю, что ты и тебе подобные получили методички "мочить Смолия", но не лепи горбатого к стене
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 27 чер, 2020 14:21
juristkostya написав: Амвросий написав:
Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
вероятно, со снижением оборотов = увеличением доли условно постоянных затрат в себестоимости.
Мда... Може краще про переваги заправки газом для бюджетних авто?! А то де костя, а де «условно постоянниє затрати в сєбєстоімості»... Термін «условно» знає один юріст!
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Додано: Суб 27 чер, 2020 14:26
Realist написав: Амвросий написав:
До 03.03.2019 таких больших накруток не наблюдалось. До этого товар в Украине можно было купить почти по той-же цене, что и в США или Европе. Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
Це може бути просто такий маркетинг виробника.
Він відбувається коли через певні обставини (наприклад вірус КОВІД) попит дуже падає або коли з'являється новий виробник товару чи послуги.
В таких випадках (коли все одно багато не заробиш), є резон захопити якомога більшу долю ринку, щоб потім коли ціни підвищаться заробити за рахунок збільшеної кількості клієнтів. (так зараз роблять Саудити із нафтою)
Але якщо для високотехнологічного товару який вас цікавить Україна не є великим ринком збуту, то відповідно демпінгувати щоб захоплювати маленький ринок тут не має резону. І тому офіційний імпортер цього товару має вищі вхідні ціни ніж такий же імпортер наприклад в Польщі чи Угорщині.
Плюс Україна - це країна третього світу із певними ризиками ведення бізнесу. Ці ризики теж закладаються у відпускну ціну товару виробника (за винятком коли імпортер заплатить 100% передоплату, але нащо воно йому треба?). Іноді націнка за ризики може бути суттєвою (5-7-10%).
Плюс ще те, що додав шановний Сибарит.
Плюс проблеми із логістикою (знову ж таки через Ковід)
Таким чином ви і отримуєте ситуацію коли за один і той же товар у різних країнах різні роздрібні ціни.
Через таку різність цін і існує поняття - "Сіровози". Це компанії які легально завозять товар знаходячи кращу вхідну ціну в котромусь регіоні і таким чином "п'ють кров" (гроші
) у офіціала.
Франківськ
Долар 26,7/26,85 Нарешті прийшло прояснення. Зранку навколо були тумани. Грибів не має. Надто мокро. Місто ожило. Затори. Якщо знову на карантин - буде біда.
Біда не від карантину... Як виявилося! Біда у ваших краях через стихію! Якийсь невдалий рік виявився! Хоча, можливо версія про занадто вирубані ліси теж є актуальною! Але витрати з бюджету значно зростуть, а там і так не густо!
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