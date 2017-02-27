Амвросий написав:Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
вероятно, со снижением оборотов = увеличением доли условно постоянных затрат в себестоимости.
Мда... Може краще про переваги заправки газом для бюджетних авто?! А то де костя, а де «условно постоянниє затрати в сєбєстоімості»... Термін «условно» знає один юріст!
кверти, если вы не в курсе, что такое условно постоянные и условно переменные затраты - это только ваша проблема.
На понятном вам языке: - чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты. - в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат Доступно?
Captain Obvious написав:Аудиторы не досчитались 2 миллиарда долларов на счетах Wirecard AG, банк начал процедуру банкротства. Все зависимые партнеры, использующие аккаунты Wirecard (в том числе Payoneer) успокаивают клиентов, но учитывая, что деньги лежали именно в этом банке, никто уже не верит что деньги удастся получить.
Payoneer это шарашкина контора, ни офиса, ни приложения нормального, ни ответственности. Одно время у меня там на однокомнатную в новострое насобиралось. Сейчас понимаю, хорошо что вывел оттуда все деньги. А кто влетел, ну что же, нае..ли сами себя, ведь в основном этот сервис использовали чтобы не открывать ФОП и не платить налоги. Вот и получили. Рано или поздно это должно было произойти.