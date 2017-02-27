RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5745574657475748

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 397
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
46
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 15:31

  Qwerty написав:
  juristkostya написав:
  Амвросий написав:Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
вероятно, со снижением оборотов = увеличением доли условно постоянных затрат в себестоимости.

Мда... Може краще про переваги заправки газом для бюджетних авто?! А то де костя, а де «условно постоянниє затрати в сєбєстоімості»... Термін «условно» знає один юріст!
кверти, если вы не в курсе, что такое условно постоянные и условно переменные затраты - это только ваша проблема.

На понятном вам языке:
- чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты.
- в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат
Доступно?
juristkostya
 
Повідомлень: 3176
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Starikan написав:Имхо, фрилансеры - это копейки.

Глобально для валютного ринку так, а для мене і багатьох знайомих еквівалент закордонної відпустки чи річна пенсія рідних. І це ж лише початок кризи й подібних банкопадів.
stryzhko
 
Повідомлень: 1181
З нами з: 04.10.16
Подякував: 278 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:46

  Captain Obvious написав:Аудиторы не досчитались 2 миллиарда долларов на счетах Wirecard AG, банк начал процедуру банкротства.
Все зависимые партнеры, использующие аккаунты Wirecard (в том числе Payoneer) успокаивают клиентов, но учитывая, что деньги лежали именно в этом банке, никто уже не верит что деньги удастся получить.


Payoneer это шарашкина контора, ни офиса, ни приложения нормального, ни ответственности. Одно время у меня там на однокомнатную в новострое насобиралось. Сейчас понимаю, хорошо что вывел оттуда все деньги. А кто влетел, ну что же, нае..ли сами себя, ведь в основном этот сервис использовали чтобы не открывать ФОП и не платить налоги. Вот и получили. Рано или поздно это должно было произойти.
sailed
 
Повідомлень: 399
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:Еще немного "стабильности":

Шведская Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократила выручку в своих украинских магазинах на 76% в гривне во втором финансовом квартале (1 марта – 31 мая)
https://interfax.com.ua/news/economic/671389.html
Дивно що так мало. 2 магазини в Україні. Один в рівер молі, інший в лавіні. Оба центра були закриті з 17 березня по 27 травня. Здається є третій в Скай молі, але графік роботи той же...
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15464
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2048 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  juristkostya написав:На понятном вам языке:- чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты.- в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат


В отличие от вируса тут Костя прав.Этому учат во многих компаниях.Ещё более простой и понятный пример - это собственное помещение или аренда.Компании имеющие возможность предпочитают разовую затрату на покупку, чем постоянные затраты на аренду.Конечно это зависит от всех обстоятельств, но я говорю в целом.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 254
З нами з: 30.11.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5745574657475748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1941, 1942, 1943
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19425 2380299
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 чер, 2020 20:08
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 702, 703, 704
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7035 1582466
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 21:20
Scotch
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 98709
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.