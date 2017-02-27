Амвросий написав:Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
вероятно, со снижением оборотов = увеличением доли условно постоянных затрат в себестоимости.
Мда... Може краще про переваги заправки газом для бюджетних авто?! А то де костя, а де «условно постоянниє затрати в сєбєстоімості»... Термін «условно» знає один юріст!
кверти, если вы не в курсе, что такое условно постоянные и условно переменные затраты - это только ваша проблема.
На понятном вам языке: - чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты. - в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат Доступно?
Captain Obvious написав:Аудиторы не досчитались 2 миллиарда долларов на счетах Wirecard AG, банк начал процедуру банкротства. Все зависимые партнеры, использующие аккаунты Wirecard (в том числе Payoneer) успокаивают клиентов, но учитывая, что деньги лежали именно в этом банке, никто уже не верит что деньги удастся получить.
Payoneer это шарашкина контора, ни офиса, ни приложения нормального, ни ответственности. Одно время у меня там на однокомнатную в новострое насобиралось. Сейчас понимаю, хорошо что вывел оттуда все деньги. А кто влетел, ну что же, нае..ли сами себя, ведь в основном этот сервис использовали чтобы не открывать ФОП и не платить налоги. Вот и получили. Рано или поздно это должно было произойти.
Шведская Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократила выручку в своих украинских магазинах на 76% в гривне во втором финансовом квартале (1 марта – 31 мая) https://interfax.com.ua/news/economic/671389.html
Дивно що так мало. 2 магазини в Україні. Один в рівер молі, інший в лавіні. Оба центра були закриті з 17 березня по 27 травня. Здається є третій в Скай молі, але графік роботи той же...
juristkostya написав:На понятном вам языке:- чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты.- в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат
В отличие от вируса тут Костя прав.Этому учат во многих компаниях.Ещё более простой и понятный пример - это собственное помещение или аренда.Компании имеющие возможность предпочитают разовую затрату на покупку, чем постоянные затраты на аренду.Конечно это зависит от всех обстоятельств, но я говорю в целом.
Captain Obvious написав:Аудиторы не досчитались 2 миллиарда долларов на счетах Wirecard AG, банк начал процедуру банкротства. Все зависимые партнеры, использующие аккаунты Wirecard (в том числе Payoneer) успокаивают клиентов, но учитывая, что деньги лежали именно в этом банке, никто уже не верит что деньги удастся получить.
Payoneer это шарашкина контора, ни офиса, ни приложения нормального, ни ответственности. Одно время у меня там на однокомнатную в новострое насобиралось. Сейчас понимаю, хорошо что вывел оттуда все деньги. А кто влетел, ну что же, нае..ли сами себя, ведь в основном этот сервис использовали чтобы не открывать ФОП и не платить налоги. Вот и получили. Рано или поздно это должно было произойти.
В лучших наших традициях, контора сама свинячила для показателей.
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По поводу Payoneer'а на IT-форуме (dou.ua) пишут, что если открыт только аккаунт (без карты Mastercard Prepaid), то деньги можно вывести на счет в банке.
Ну а вообще интересно.. клиенты не из США вообще не знали (или не подозревали), что их деньги на картах оказывается хранились на счетах не самого Payoneer, а его финансового партнера - Wirecard AG. И также Payoneer не предупредил своих клиентов о проблемах Wirecard AG. Знали, но умолчали..