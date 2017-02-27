Амвросий написав:Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
вероятно, со снижением оборотов = увеличением доли условно постоянных затрат в себестоимости.
Мда... Може краще про переваги заправки газом для бюджетних авто?! А то де костя, а де «условно постоянниє затрати в сєбєстоімості»... Термін «условно» знає один юріст!
кверти, если вы не в курсе, что такое условно постоянные и условно переменные затраты - это только ваша проблема.
На понятном вам языке: - чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты. - в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат Доступно?
Captain Obvious написав:Аудиторы не досчитались 2 миллиарда долларов на счетах Wirecard AG, банк начал процедуру банкротства. Все зависимые партнеры, использующие аккаунты Wirecard (в том числе Payoneer) успокаивают клиентов, но учитывая, что деньги лежали именно в этом банке, никто уже не верит что деньги удастся получить.
Payoneer это шарашкина контора, ни офиса, ни приложения нормального, ни ответственности. Одно время у меня там на однокомнатную в новострое насобиралось. Сейчас понимаю, хорошо что вывел оттуда все деньги. А кто влетел, ну что же, нае..ли сами себя, ведь в основном этот сервис использовали чтобы не открывать ФОП и не платить налоги. Вот и получили. Рано или поздно это должно было произойти.
Шведская Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократила выручку в своих украинских магазинах на 76% в гривне во втором финансовом квартале (1 марта – 31 мая) https://interfax.com.ua/news/economic/671389.html
Дивно що так мало. 2 магазини в Україні. Один в рівер молі, інший в лавіні. Оба центра були закриті з 17 березня по 27 травня. Здається є третій в Скай молі, але графік роботи той же...
juristkostya написав:На понятном вам языке:- чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты.- в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат
В отличие от вируса тут Костя прав.Этому учат во многих компаниях.Ещё более простой и понятный пример - это собственное помещение или аренда.Компании имеющие возможность предпочитают разовую затрату на покупку, чем постоянные затраты на аренду.Конечно это зависит от всех обстоятельств, но я говорю в целом.
Captain Obvious написав:Аудиторы не досчитались 2 миллиарда долларов на счетах Wirecard AG, банк начал процедуру банкротства. Все зависимые партнеры, использующие аккаунты Wirecard (в том числе Payoneer) успокаивают клиентов, но учитывая, что деньги лежали именно в этом банке, никто уже не верит что деньги удастся получить.
Payoneer это шарашкина контора, ни офиса, ни приложения нормального, ни ответственности. Одно время у меня там на однокомнатную в новострое насобиралось. Сейчас понимаю, хорошо что вывел оттуда все деньги. А кто влетел, ну что же, нае..ли сами себя, ведь в основном этот сервис использовали чтобы не открывать ФОП и не платить налоги. Вот и получили. Рано или поздно это должно было произойти.
В лучших наших традициях, контора сама свинячила для показателей.
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По поводу Payoneer'а на IT-форуме (dou.ua) пишут, что если открыт только аккаунт (без карты Mastercard Prepaid), то деньги можно вывести на счет в банке.
Ну а вообще интересно.. клиенты не из США вообще не знали (или не подозревали), что их деньги на картах оказывается хранились на счетах не самого Payoneer, а его финансового партнера - Wirecard AG. И также Payoneer не предупредил своих клиентов о проблемах Wirecard AG. Знали, но умолчали..
Амвросий написав:До 03.03.2019 таких больших накруток не наблюдалось. До этого товар в Украине можно было купить почти по той-же цене, что и в США или Европе. Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
Це може бути просто такий маркетинг виробника. Він відбувається коли через певні обставини (наприклад вірус КОВІД) попит дуже падає або коли з'являється новий виробник товару чи послуги. В таких випадках (коли все одно багато не заробиш), є резон захопити якомога більшу долю ринку, щоб потім коли ціни підвищаться заробити за рахунок збільшеної кількості клієнтів. (так зараз роблять Саудити із нафтою) Але якщо для високотехнологічного товару який вас цікавить Україна не є великим ринком збуту, то відповідно демпінгувати щоб захоплювати маленький ринок тут не має резону. І тому офіційний імпортер цього товару має вищі вхідні ціни ніж такий же імпортер наприклад в Польщі чи Угорщині. Плюс Україна - це країна третього світу із певними ризиками ведення бізнесу. Ці ризики теж закладаються у відпускну ціну товару виробника (за винятком коли імпортер заплатить 100% передоплату, але нащо воно йому треба?). Іноді націнка за ризики може бути суттєвою (5-7-10%). Плюс ще те, що додав шановний Сибарит. Плюс проблеми із логістикою (знову ж таки через Ковід) Таким чином ви і отримуєте ситуацію коли за один і той же товар у різних країнах різні роздрібні ціни. Через таку різність цін і існує поняття - "Сіровози". Це компанії які легально завозять товар знаходячи кращу вхідну ціну в котромусь регіоні і таким чином "п'ють кров" (гроші ) у офіціала.
Франківськ Долар 26,7/26,85 Нарешті прийшло прояснення. Зранку навколо були тумани. Грибів не має. Надто мокро. Місто ожило. Затори. Якщо знову на карантин - буде біда.
Біда не від карантину... Як виявилося! Біда у ваших краях через стихію! Якийсь невдалий рік виявився! Хоча, можливо версія про занадто вирубані ліси теж є актуальною! Але витрати з бюджету значно зростуть, а там і так не густо!
Каже Охрі, що це через вкрадені гроші виділені на побудову дамб та берегоохоронні системи.