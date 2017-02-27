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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:54
скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!
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uaprofi
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:11
uaprofi написав:
скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!
Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.
Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..
PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 28 чер, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:12
uaprofi написав:
скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!
Надо сразу минималку десятку делать, зачем стесняться, скоро выборы местные
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:13
uaprofi написав:
скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!
Сколько будет съедать постоянное повышение цен и тарифов, 90%?
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:18
flyman написав: Starikan написав: stryzhko написав:
Ще й фрілансерам, які працювали через Payoneer, заблокували рахунки. Валюти стане ще менше.
Имхо, фрилансеры - это копейки.
Світ не буде таким як до короновіруса...
Теж мені філоСоф. Світ ніколи те буде завтра таким, яким він є сьогодні, а тим більше таким, як він був вчора. Так було завжди, а те, що сьогодні сприймається як трагедія світового масштабу, завтра буде виглядати дрібязком. А після завтра ще і анекдотів понапридумують...
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:28
zРадио написав: uaprofi написав:
скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!
Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.
Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..
PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов
НДС повысить на 1%, отменить военый сбор, и на ЗП больше двух минималок сделать подоходный 30%
наполним
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:36
zРадио написав: uaprofi написав:
скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!
Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.
Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..
PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов
Все вже давно проходили
В Україні - 12 млн працюючих ,з яких тільки 2 млн на бюджеті
Беремо рахуємо (ясно що спрощено і не враховуючи скільки отримувало мінімалку)
Для того ,щоб не виник дефіцит бюджету потрібно додатково отримати
2 млн * 12 місяців *((6500-4700)*1,4 (разом з податками)=61 млрд грн
А тепер рахуємо скільки додатково отримає бюджет ,якщо не бюджетники отримають підвищення зарплати
12 місяців*10 млн (6500-4700)*0,4=86 млрд грн
Як бачите - все елементарно
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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