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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5746574757485749

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 397
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
46
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:54

скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:11

  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!


Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.

Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..

PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 28 чер, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:12

  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!


Надо сразу минималку десятку делать, зачем стесняться, скоро выборы местные :mrgreen:
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:13

  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!

Сколько будет съедать постоянное повышение цен и тарифов, 90%?
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:18

  flyman написав:
  Starikan написав:
  stryzhko написав:Ще й фрілансерам, які працювали через Payoneer, заблокували рахунки. Валюти стане ще менше.

Имхо, фрилансеры - это копейки.

Світ не буде таким як до короновіруса...

Теж мені філоСоф. Світ ніколи те буде завтра таким, яким він є сьогодні, а тим більше таким, як він був вчора. Так було завжди, а те, що сьогодні сприймається як трагедія світового масштабу, завтра буде виглядати дрібязком. А після завтра ще і анекдотів понапридумують...
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:28

  zРадио написав:
  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!


Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.

Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..

PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов


НДС повысить на 1%, отменить военый сбор, и на ЗП больше двух минималок сделать подоходный 30%
наполним
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:36

  zРадио написав:
  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!

Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.
Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..
PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов
Все вже давно проходили
В Україні - 12 млн працюючих ,з яких тільки 2 млн на бюджеті
Беремо рахуємо (ясно що спрощено і не враховуючи скільки отримувало мінімалку)
Для того ,щоб не виник дефіцит бюджету потрібно додатково отримати
2 млн * 12 місяців *((6500-4700)*1,4 (разом з податками)=61 млрд грн
А тепер рахуємо скільки додатково отримає бюджет ,якщо не бюджетники отримають підвищення зарплати
12 місяців*10 млн (6500-4700)*0,4=86 млрд грн
Як бачите - все елементарно :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 5746574757485749
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