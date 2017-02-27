uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают (это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!
Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.
Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..
PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 28 чер, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko написав:Ще й фрілансерам, які працювали через Payoneer, заблокували рахунки. Валюти стане ще менше.
Имхо, фрилансеры - это копейки.
Світ не буде таким як до короновіруса...
Теж мені філоСоф. Світ ніколи те буде завтра таким, яким він є сьогодні, а тим більше таким, як він був вчора. Так було завжди, а те, що сьогодні сприймається як трагедія світового масштабу, завтра буде виглядати дрібязком. А після завтра ще і анекдотів понапридумують...
uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают (это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!
Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.
Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..
PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов
НДС повысить на 1%, отменить военый сбор, и на ЗП больше двух минималок сделать подоходный 30% наполним
uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают (это примерно 245долл как ни как) и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000 а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше! трудно, но делают! ну или стараются!
Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план. Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?.. PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов
Все вже давно проходили В Україні - 12 млн працюючих ,з яких тільки 2 млн на бюджеті Беремо рахуємо (ясно що спрощено і не враховуючи скільки отримувало мінімалку) Для того ,щоб не виник дефіцит бюджету потрібно додатково отримати 2 млн * 12 місяців *((6500-4700)*1,4 (разом з податками)=61 млрд грн А тепер рахуємо скільки додатково отримає бюджет ,якщо не бюджетники отримають підвищення зарплати 12 місяців*10 млн (6500-4700)*0,4=86 млрд грн Як бачите - все елементарно
"В 2009 году мы намерены довести минимальную заработную плату до уровня прожиточного минимума", - сказала она на совещании по вопросам подготовки проекта госбюджета-2009 под руководством премьер-министра Юлии Тимошенко в Киеве в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам министра, прожиточный минимум предполагается повысить с нынешних 633 грн до 770 грн с 1 января и 807 грн до конца 2009 года.