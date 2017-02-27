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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5746574757485749

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 397
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
46
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:54

скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:11

  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!


Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.

Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..

PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 28 чер, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:12

  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!


Надо сразу минималку десятку делать, зачем стесняться, скоро выборы местные :mrgreen:
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:13

  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!

Сколько будет съедать постоянное повышение цен и тарифов, 90%?
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:18

  flyman написав:
  Starikan написав:
  stryzhko написав:Ще й фрілансерам, які працювали через Payoneer, заблокували рахунки. Валюти стане ще менше.

Имхо, фрилансеры - это копейки.

Світ не буде таким як до короновіруса...

Теж мені філоСоф. Світ ніколи те буде завтра таким, яким він є сьогодні, а тим більше таким, як він був вчора. Так було завжди, а те, що сьогодні сприймається як трагедія світового масштабу, завтра буде виглядати дрібязком. А після завтра ще і анекдотів понапридумують...
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:28

  zРадио написав:
  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!


Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.

Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..

PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов


НДС повысить на 1%, отменить военый сбор, и на ЗП больше двух минималок сделать подоходный 30%
наполним
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:36

  zРадио написав:
  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!

Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.
Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..
PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов
Все вже давно проходили
В Україні - 12 млн працюючих ,з яких тільки 2 млн на бюджеті
Беремо рахуємо (ясно що спрощено і не враховуючи скільки отримувало мінімалку)
Для того ,щоб не виник дефіцит бюджету потрібно додатково отримати
2 млн * 12 місяців *((6500-4700)*1,4 (разом з податками)=61 млрд грн
А тепер рахуємо скільки додатково отримає бюджет ,якщо не бюджетники отримають підвищення зарплати
12 місяців*10 млн (6500-4700)*0,4=86 млрд грн
Як бачите - все елементарно :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 01:49

  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!



Еще один "звоночек". Когда правительство начинает составлять план повышения зарплат - готовься к девалу. Потому что настоящий план - это включить печатный станок.

Азаров обещает трижды повысить зарплаты в 2014 году

Зарплаты обещают повысить на 30%
"В 2009 году мы намерены довести минимальную заработную плату до уровня прожиточного минимума", - сказала она на совещании по вопросам подготовки проекта госбюджета-2009 под руководством премьер-министра Юлии Тимошенко в Киеве в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам министра, прожиточный минимум предполагается повысить с нынешних 633 грн до 770 грн с 1 января и 807 грн до конца 2009 года.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 05:28

Пришло письмо с Payoneer. Они договорились о разморозке счетов, все деньги будут переведены на аккаунты, а оттуда можно смело выводить хоть на банковский счет, хоть прямо на карту. Я уже Приватовскую гривневую прикрепил к аккаунту Payoneer (Выводить можно от 50$ и выше), жду возврата средств. И собственно оригинальный текст письма:
"Important update regarding your Payoneer card
As you may have heard, Wirecard AG unexpectedly filed for insolvency. As a result, the Financial Conduct Authority (FCA) temporarily froze all card activity. Progress is being made to lift the freeze soon, which will allow you to access the funds on your Payoneer card.
In the meantime, all incoming payments will be loaded onto your Payoneer currency balance where they’ll be safe and accessible. We are taking urgent steps to resolve this situation.
We will keep you updated and appreciate your patience".
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 08:42

  zРадио написав:Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.

Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..

PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов

Всех, кто окажется ниже это планки - признать "некачественными", стерилизовать и уволить :)
На остальных разделить сэкономленное
Украина - богатая страна!
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