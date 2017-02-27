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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5747574857495750

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 398
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:37

  zРадио написав:
  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!


Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.

Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..

PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов


эмиссия наше всё :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:58

ПОВИЛАЗИЛО .. ЛЯДСТВО ВИХІДНОГО ДНЯ
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:02

  Долярчик написав:
  SILVER_UA написав:
  Striker написав:Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.

К 20-ти

До 26,20 у цьому місяці :wink:

За базар треба відповідати! Чи ви на ринку там стоїте?! Нема 26,20 і вже не буде! Після жнив підемо вгору! Впевненою ходою!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:53

  Qwerty написав:
  Долярчик написав:[quote="Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.

К 20-ти

До 26,20 у цьому місяці :wink:[/quote]
===

За базар треба відповідати! Чи ви на ринку там стоїте?! Нема 26,20 і вже не буде! Після жнив підемо вгору! Впевненою ходою![/quote]
===

Так, визнаю, помилився.
Не помиляється лише той, хто нічого не робить!©
Так буде в наступному місяці :D

Хоча і в цьому місяці є ще 2 дні! :wink: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:22

  Qwerty написав:
  Долярчик написав:
  Striker написав:Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.
До 26,20 у цьому місяці :wink:
За базар треба відповідати! Чи ви на ринку там стоїте?! Нема 26,20 і вже не буде! Після жнив підемо вгору! Впевненою ходою!
За какой такой базар?! С какого лешего мы после жныв пидемо вгору? Урожай начнут продавать - валюта в страну попрет - можем в сентябре 26 увидеть, а когда кукурузу начнут в ноябре начнут на экспорт гнать - можем и на 25,ХХ спуститься!!
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:26

Коллекторство в наших условиях становится всё более выгодным бизнесом )))

https://dumskaya.net/news/mamont-potrat ... ot-118939/
Не читаю Будивельника и Trast.
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  #<1 ... 5747574857495750
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