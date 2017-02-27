uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают (это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!
Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.
Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..
PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов
эмиссия наше всё
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Striker написав:Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.
До 26,20 у цьому місяці
За базар треба відповідати! Чи ви на ринку там стоїте?! Нема 26,20 і вже не буде! Після жнив підемо вгору! Впевненою ходою!
За какой такой базар?! С какого лешего мы после жныв пидемо вгору? Урожай начнут продавать - валюта в страну попрет - можем в сентябре 26 увидеть, а когда кукурузу начнут в ноябре начнут на экспорт гнать - можем и на 25,ХХ спуститься!!
За базар треба відповідати! Чи ви на ринку там стоїте?! Нема 26,20 і вже не буде! Після жнив підемо вгору! Впевненою ходою!
За какой такой базар?! С какого лешего мы после жныв пидемо вгору? Урожай начнут продавать - валюта в страну попрет - можем в сентябре 26 увидеть, а когда кукурузу начнут в ноябре начнут на экспорт гнать - можем и на 25,ХХ спуститься!!
валюту под жнива заводят июль-август, может сентябрь. Продажи кукурузы в ноябре - так таким макаром она будет продаваться до весны. пик валюты - 2-3 месяца.