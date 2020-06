Додано: Нед 28 чер, 2020 13:43

Кучинелли написав: juristkostya написав: На понятном вам языке:- чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты.- в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат



В отличие от вируса тут Костя прав.Этому учат во многих компаниях.Ещё более простой и понятный пример - это собственное помещение или аренда.Компании имеющие возможность предпочитают разовую затрату на покупку, чем постоянные затраты на аренду.Конечно это зависит от всех обстоятельств, но я говорю в целом.

"Условные" - нісенітниця, на що і натякнув Qwerty, борець із "сусликами-агрономами". Нісенітниця, як і шини, і страховка. "Постійними" у невдалому прикладі будуть витрати на стоянку/гараж, скажімо (постійні витрати - ті, що залишаться при зупинці виробництва).

Умовні/безумовні

Классификация переменных затрат

По характеру зависимости от объёма выпуска:



пропорциональные

дегрессивные

прогрессивные

По статистическому принципу:



общие (total variable cost, TVC)

средние (average variable cost, AVC). AVC = VC / Q; AVC = AC — AFC

По способу отнесения на себестоимость продукции:



прямые

косвенные

По отношению к производственному процессу:



производственные

непроизводственные

