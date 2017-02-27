uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают (это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!
Скоро - это через год даже согласно обещаниям. Там поэтапный план.
Но у меня другой вопрос: кто сможет назвать источник финансирования для такого повышения - и государственный в условиях дефицита бюджета больше 10% ВВП, и частный в условиях рекордного падения производства и потребления?..
PS: эмиссию чур не предлагать, если вы всерьез считаете, что 6500 грн - это 245 долларов
эмиссия наше всё
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Striker написав:Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.
До 26,20 у цьому місяці
За базар треба відповідати! Чи ви на ринку там стоїте?! Нема 26,20 і вже не буде! Після жнив підемо вгору! Впевненою ходою!
За какой такой базар?! С какого лешего мы после жныв пидемо вгору? Урожай начнут продавать - валюта в страну попрет - можем в сентябре 26 увидеть, а когда кукурузу начнут в ноябре начнут на экспорт гнать - можем и на 25,ХХ спуститься!!
За базар треба відповідати! Чи ви на ринку там стоїте?! Нема 26,20 і вже не буде! Після жнив підемо вгору! Впевненою ходою!
За какой такой базар?! С какого лешего мы после жныв пидемо вгору? Урожай начнут продавать - валюта в страну попрет - можем в сентябре 26 увидеть, а когда кукурузу начнут в ноябре начнут на экспорт гнать - можем и на 25,ХХ спуститься!!
валюту под жнива заводят июль-август, может сентябрь. Продажи кукурузы в ноябре - так таким макаром она будет продаваться до весны. пик валюты - 2-3 месяца.
к тому же говорят шо хранилища полные. может тогда и газ покупать не будут? к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку. (кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?) заробчини уже - едут значит приход валюты в страну будет востанавливатся. всё это чего пишу - шо выходит есть много факторов которые за гривну. и про которые умалчивают и нам не говорят...
juristkostya написав:На понятном вам языке:- чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты.- в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат
В отличие от вируса тут Костя прав.Этому учат во многих компаниях.Ещё более простой и понятный пример - это собственное помещение или аренда.Компании имеющие возможность предпочитают разовую затрату на покупку, чем постоянные затраты на аренду.Конечно это зависит от всех обстоятельств, но я говорю в целом.
"Условные" - нісенітниця, на що і натякнув Qwerty, борець із "сусликами-агрономами". Нісенітниця, як і шини, і страховка. "Постійними" у невдалому прикладі будуть витрати на стоянку/гараж, скажімо (постійні витрати - ті, що залишаться при зупинці виробництва). Умовні/безумовні
Классификация переменных затрат По характеру зависимости от объёма выпуска:
пропорциональные дегрессивные прогрессивные По статистическому принципу:
общие (total variable cost, TVC) средние (average variable cost, AVC). AVC = VC / Q; AVC = AC — AFC По способу отнесения на себестоимость продукции:
прямые косвенные По отношению к производственному процессу:
производственные непроизводственные
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
uaprofi написав:всё это чего пишу - шо выходит есть много факторов которые за гривну. и про которые умалчивают и нам не говорят...
Ну мы же не в песочнице. Надо дописать,чтобы было всё по феншую: валюты нет,всю слил по 26.65,открыл гривневый депозит под 10% брутто на год,верю в гривну до последнего вздоха,сделаю вас всех обвалистов вместе!!!
Сказали А,договаривайте и про Б.
Я так понимаю про падение ВВП,доходов бюджета,переводов от заробитчан вы не в курсе,об этом вам никто не сказал,так что надо голосовать котлеткой,а не потом выскочить из кустов и при девале прокричать:я на валютном депо,вот это я молодец? ПРАВДА?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.