Додано: Нед 28 чер, 2020 13:32

к тому же говорят шо хранилища полные. может тогда и газ покупать не будут?

к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку.

(кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)

заробчини уже - едут значит приход валюты в страну будет востанавливатся.

всё это чего пишу - шо выходит есть много факторов которые за гривну.

и про которые умалчивают и нам не говорят...