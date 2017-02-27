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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5748574957505751

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 398
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:37

  Долярчик написав:
  SILVER_UA написав:
  Striker написав:Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.

К 20-ти

До 26,20 у цьому місяці :wink:

Три месяца назад голосовал за курс 26-26.5. Наверное, можно подвести некоторый итог.
1. "Промазал" на 40-45 коп (если брать на средину диапазона).
2. Как по мне, результат неплохой.
3. Весьма агрессивные телодвижения НБУ (особенно, неожиданное снижение учетной ставки по величине для меня), указывают на то, что у регулятора абсолютно нет желания укреплять гривну. Поэтому не верю в 26.2 и сомневаюсь в 26.5. Предположу, что 26.5 - это последний рубикон, в который мы упремся при самом положительном стечении обстоятельств для гривны.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Я так понимаю про падение ВВП,


он может и падает в гривне, но если гривна будет укреплятся то в долларовом выражении ВВП будет расти

  somilitark написав:доходов бюджета,переводов

для этого увеличивают мин ЗП - будет больше налогов и будет наполнение

  somilitark написав:от заробитчан вы не в курсе,

уже их впускают (выпускают) обратно - скоро всё опять зашевелится и будет расти
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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  #<1 ... 5748574957505751
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