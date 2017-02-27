Три месяца назад голосовал за курс 26-26.5. Наверное, можно подвести некоторый итог.
1. "Промазал" на 40-45 коп (если брать на средину диапазона).
2. Как по мне, результат неплохой.
3. Весьма агрессивные телодвижения НБУ (особенно, неожиданное снижение учетной ставки по величине для меня), указывают на то, что у регулятора абсолютно нет желания укреплять гривну. Поэтому не верю в 26.2 и сомневаюсь в 26.5. Предположу, что 26.5 - это последний рубикон, в который мы упремся при самом положительном стечении обстоятельств для гривны.