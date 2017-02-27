Додано: Нед 28 чер, 2020 15:20

uaprofi написав: скоро всё опять зашевелится и будет расти скоро всё опять зашевелится и будет расти

Часом ваш основной ник не Доллярчик?Волшебные перлы,только когда курс незаметно возьмёт 40,вы сможете по-мужски сказать "я был не прав?".Или будете до последнего твердить: вот же гады,опять зелёного Иисуса подставляют,не дают ему набрать хороших кадров,опять что-то пошло не так? Но он же старался,так красиво обещал всех накормить и сделать боГАтымиСейчас курс ещё держится на 2-х вещах:1) это тот факт,что правительство слило взятку хутина и фактически проводило валютные интервенции,т.е. эмиссии не было,заместили падение доходов бюджета валютой,укакались,но вписались в нормы приличия,хотя шахтёрам не платят,НДС тормозят,пособия придерживают,субсидии тоже морозят.2) ведомые идиоты спят,надеются на какие-то бредни охренелых и куренных,НБУ замутило кастрационный для экономики укрепляж и клоуны молятся на каждую копейку ревальвации,мол не купил по 27,вот это я молодец,ещё подожду,не буду брать,видите сколько я выиграл,не купил штуку,аж 300 гривен сэкономил,может ещё нарою текущий счёт под 5% годовых,ох красотища,посижу лучше на нём,сделаю их вместе с шулером дедой Яшей))Так вот подогревая жабу потихоньку,НБУ очень здорово играет на жадности и не дальновидности людей,человеки за деревьями не видят леса,они видят цифры на табло и совершают не правильные решения,особо впечатлительные даже сливают валютную заначку,тут один жаловался на днях,мол я купил по 28,влетел страшно,теперь слил по 26.80,покручу эти деньги на депо,потом откуплюсь ещё дешевле.Это вообще классический обман и клинический случай для пациента.Говорит о том,что дед Яша лошков разводит как котят,ну и что что купил по 28? Ему что 2 годика,не помнит как курс взлетает на 50% за неделю?Когда валюты просто ни па чём нет,а котлета может потерять 30-50% за пару сессий межбанка?Что такое 1 гривна,когда втиснутся в полузакрытую дверь иногда просто невозможно?Ну и ваш случай,экономику вы вообще не знаете и не понимаете,глянули на валютное табло и притянули за уши какие-то прикольчики,есть статистика,но вы отвечаете в духе пацанчика с Привоза,мол всё порешают,я в батю верю,он не кинет