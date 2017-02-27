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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5748574957505751

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 398
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:37

  Долярчик написав:
  SILVER_UA написав:
  Striker написав:Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.

К 20-ти

До 26,20 у цьому місяці :wink:

Три месяца назад голосовал за курс 26-26.5. Наверное, можно подвести некоторый итог.
1. "Промазал" на 40-45 коп (если брать на средину диапазона).
2. Как по мне, результат неплохой.
3. Весьма агрессивные телодвижения НБУ (особенно, неожиданное снижение учетной ставки по величине для меня), указывают на то, что у регулятора абсолютно нет желания укреплять гривну. Поэтому не верю в 26.2 и сомневаюсь в 26.5. Предположу, что 26.5 - это последний рубикон, в который мы упремся при самом положительном стечении обстоятельств для гривны.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Я так понимаю про падение ВВП,


он может и падает в гривне, но если гривна будет укреплятся то в долларовом выражении ВВП будет расти

  somilitark написав:доходов бюджета,переводов

для этого увеличивают мин ЗП - будет больше налогов и будет наполнение

  somilitark написав:от заробитчан вы не в курсе,

уже их впускают (выпускают) обратно - скоро всё опять зашевелится и будет расти
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 15:20

  uaprofi написав: скоро всё опять зашевелится и будет расти


Часом ваш основной ник не Доллярчик?

Волшебные перлы,только когда курс незаметно возьмёт 40,вы сможете по-мужски сказать "я был не прав?".

Или будете до последнего твердить: вот же гады,опять зелёного Иисуса подставляют,не дают ему набрать хороших кадров,опять что-то пошло не так? Но он же старался,так красиво обещал всех накормить и сделать боГАтыми :lol:

Сейчас курс ещё держится на 2-х вещах:
1) это тот факт,что правительство слило взятку хутина и фактически проводило валютные интервенции,т.е. эмиссии не было,заместили падение доходов бюджета валютой,укакались,но вписались в нормы приличия,хотя шахтёрам не платят,НДС тормозят,пособия придерживают,субсидии тоже морозят.

2) ведомые идиоты спят,надеются на какие-то бредни охренелых и куренных,НБУ замутило кастрационный для экономики укрепляж и клоуны молятся на каждую копейку ревальвации,мол не купил по 27,вот это я молодец,ещё подожду,не буду брать,видите сколько я выиграл,не купил штуку,аж 300 гривен сэкономил,может ещё нарою текущий счёт под 5% годовых,ох красотища,посижу лучше на нём,сделаю их вместе с шулером дедой Яшей))

Так вот подогревая жабу потихоньку,НБУ очень здорово играет на жадности и не дальновидности людей,человеки за деревьями не видят леса,они видят цифры на табло и совершают не правильные решения,особо впечатлительные даже сливают валютную заначку,тут один жаловался на днях,мол я купил по 28,влетел страшно,теперь слил по 26.80,покручу эти деньги на депо,потом откуплюсь ещё дешевле.
Это вообще классический обман и клинический случай для пациента.
Говорит о том,что дед Яша лошков разводит как котят,ну и что что купил по 28? Ему что 2 годика,не помнит как курс взлетает на 50% за неделю?
Когда валюты просто ни па чём нет,а котлета может потерять 30-50% за пару сессий межбанка?
Что такое 1 гривна,когда втиснутся в полузакрытую дверь иногда просто невозможно?

Ну и ваш случай,экономику вы вообще не знаете и не понимаете,глянули на валютное табло и притянули за уши какие-то прикольчики,есть статистика,но вы отвечаете в духе пацанчика с Привоза,мол всё порешают,я в батю верю,он не кинет :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:27

somilitark
почти всё правильно пишите ... всё по делу... даже пришлось плюсануть!
особенно про то что за деревьями не видно леса
ну и ... подпись у Вас тоже правильная:
Никогда не теряйте чувства юмора
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:21

  uaprofi написав:к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку.
(кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)
цены 5 летней давности, людей немного
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:23

  budivelnik написав:Все вже давно проходили
В Україні - 12 млн працюючих ,з яких тільки 2 млн на бюджеті
Беремо рахуємо (ясно що спрощено і не враховуючи скільки отримувало мінімалку)
Для того ,щоб не виник дефіцит бюджету потрібно додатково отримати
2 млн * 12 місяців *((6500-4700)*1,4 (разом з податками)=61 млрд грн
А тепер рахуємо скільки додатково отримає бюджет ,якщо не бюджетники отримають підвищення зарплати
12 місяців*10 млн (6500-4700)*0,4=86 млрд грн
Як бачите - все елементарно :D

Звідки цифри про 12 мин працюючих і 2 млн бюджетників?
За даними податкової платників ЄСВ менше 11млн (на початок року, тобто ще до епідподій - 10,6 млн). Я так розумію, з бюджетниками така сама точність цифр, тільки в інший бік?
L
 
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