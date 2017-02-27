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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 чер, 2020 14:37
Долярчик написав: SILVER_UA написав: Striker написав:
Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.
К 20-ти
До 26,20 у цьому місяці
Три месяца назад голосовал за курс 26-26.5. Наверное, можно подвести некоторый итог.
1. "Промазал" на 40-45 коп (если брать на средину диапазона).
2. Как по мне, результат неплохой.
3. Весьма агрессивные телодвижения НБУ (особенно, неожиданное снижение учетной ставки по величине для меня), указывают на то, что у регулятора абсолютно нет желания укреплять гривну. Поэтому не верю в 26.2 и сомневаюсь в 26.5. Предположу, что 26.5 - это последний рубикон, в который мы упремся при самом положительном стечении обстоятельств для гривны.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 14:44
somilitark написав:
Я так понимаю про падение ВВП,
он может и падает в гривне, но если гривна будет укреплятся то в долларовом выражении ВВП будет расти
somilitark написав:
доходов бюджета,переводов
для этого увеличивают мин ЗП - будет больше налогов и будет наполнение
somilitark написав:
от заробитчан вы не в курсе,
уже их впускают (выпускают) обратно - скоро всё опять зашевелится и будет расти
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uaprofi
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Додано: Нед 28 чер, 2020 15:20
uaprofi написав:
скоро всё опять зашевелится и будет расти
Часом ваш основной ник не Доллярчик?
Волшебные перлы,только когда курс незаметно возьмёт 40,вы сможете по-мужски сказать "я был не прав?".
Или будете до последнего твердить: вот же гады,опять зелёного Иисуса подставляют,не дают ему набрать хороших кадров,опять что-то пошло не так? Но он же старался,так красиво обещал всех накормить и сделать боГАтыми
Сейчас курс ещё держится на 2-х вещах:
1) это тот факт,что правительство слило взятку хутина и фактически проводило валютные интервенции,т.е. эмиссии не было,заместили падение доходов бюджета валютой,укакались,но вписались в нормы приличия,хотя шахтёрам не платят,НДС тормозят,пособия придерживают,субсидии тоже морозят.
2) ведомые идиоты спят,надеются на какие-то бредни охренелых и куренных,НБУ замутило кастрационный для экономики укрепляж и клоуны молятся на каждую копейку ревальвации,мол не купил по 27,вот это я молодец,ещё подожду,не буду брать,видите сколько я выиграл,не купил штуку,аж 300 гривен сэкономил,может ещё нарою текущий счёт под 5% годовых,ох красотища,посижу лучше на нём,сделаю их вместе с шулером дедой Яшей))
Так вот подогревая жабу потихоньку,НБУ очень здорово играет на жадности и не дальновидности людей,человеки за деревьями не видят леса,они видят цифры на табло и совершают не правильные решения,особо впечатлительные даже сливают валютную заначку,тут один жаловался на днях,мол я купил по 28,влетел страшно,теперь слил по 26.80,покручу эти деньги на депо,потом откуплюсь ещё дешевле.
Это вообще классический обман и клинический случай для пациента.
Говорит о том,что дед Яша лошков разводит как котят,ну и что что купил по 28? Ему что 2 годика,не помнит как курс взлетает на 50% за неделю?
Когда валюты просто ни па чём нет,а котлета может потерять 30-50% за пару сессий межбанка?
Что такое 1 гривна,когда втиснутся в полузакрытую дверь иногда просто невозможно?
Ну и ваш случай,экономику вы вообще не знаете и не понимаете,глянули на валютное табло и притянули за уши какие-то прикольчики,есть статистика,но вы отвечаете в духе пацанчика с Привоза,мол всё порешают,я в батю верю,он не кинет
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:27
somilitark
почти всё правильно пишите ... всё по делу... даже пришлось плюсануть!
особенно про то что за деревьями не видно леса
ну и ... подпись у Вас тоже правильная:
Никогда не теряйте чувства юмора
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Нед 28 чер, 2020 17:21
uaprofi написав:
к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку.
(кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)
цены 5 летней давности, людей немного
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Додано: Нед 28 чер, 2020 17:23
budivelnik написав:
Все вже давно проходили
В Україні - 12 млн працюючих ,з яких тільки 2 млн на бюджеті
Беремо рахуємо (ясно що спрощено і не враховуючи скільки отримувало мінімалку)
Для того ,щоб не виник дефіцит бюджету потрібно додатково отримати
2 млн * 12 місяців *((6500-4700)*1,4 (разом з податками)=61 млрд грн
А тепер рахуємо скільки додатково отримає бюджет ,якщо не бюджетники отримають підвищення зарплати
12 місяців*10 млн (6500-4700)*0,4=86 млрд грн
Як бачите - все елементарно
Звідки цифри про 12 мин працюючих і 2 млн бюджетників?
За даними податкової платників ЄСВ менше 11млн (на початок року, тобто ще до епідподій - 10,6 млн). Я так розумію, з бюджетниками така сама точність цифр, тільки в інший бік?
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Додано: Нед 28 чер, 2020 18:50
Grand Touring написав: uaprofi написав:
к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку.
(кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)
цены 5 летней давности, людей немного
Цього року, через коронавірус, сосати чупа-чупса будуть всі і не тільки лиш всі! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 28 чер, 2020 19:08
Долярчик написав: Grand Touring написав: uaprofi написав:
к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку.
(кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)
цены 5 летней давности, людей немного
Цього року, через коронавірус, сосати чупа-чупса будуть всі і не тільки лиш всі! ©
Долярчик вже сосе.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 19:41
L написав: budivelnik написав:
Все вже давно проходили
В Україні - 12 млн працюючих ,з яких тільки 2 млн на бюджеті
Беремо рахуємо (ясно що спрощено і не враховуючи скільки отримувало мінімалку)
Для того ,щоб не виник дефіцит бюджету потрібно додатково отримати
2 млн * 12 місяців *((6500-4700)*1,4 (разом з податками)=61 млрд грн
А тепер рахуємо скільки додатково отримає бюджет ,якщо не бюджетники отримають підвищення зарплати
12 місяців*10 млн (6500-4700)*0,4=86 млрд грн
Як бачите - все елементарно
Звідки цифри про 12 мин працюючих і 2 млн бюджетників?
За даними податкової платників ЄСВ менше 11млн (на початок року, тобто ще до епідподій - 10,6 млн). Я так розумію, з бюджетниками така сама точність цифр, тільки в інший бік?
Я Вам більше скажу
1 Не всім бюджетникам добавлять 1800 грн ,бо не у всіх тарифна сітка привязана до мінімалки
2 Не всі працюючі в комерційній галузі платять зараз офіційно менше 6500 , а значить тільки ті хто платить менше 6500-отримають збільшення податкового навантаження гарантовано , а от ті хто зараз платить більше 6500 - не факт що піднімуть автоматично на 1800...а значить навантаження на них не підніметься.
Тому висновок
Можна прочитати мої припущення і уточнити самостійно для себе(якщо точність не влаштовує)
А вишукувати пяту цифру після коми - це заняття нудних і малограмотних , а також бухгалтерів і Шмигаля.
ПС
Збільшення мінімалки до 6500
а - збільшить ВВП на 2%
б - збільшить дефіцит Бюджету на 2% (на 20 млрд грн , і це при цьому що в мене в розрахунку показано +20 млрд)
Розумний - зрозуміє чому
Той хто пробує вдавати з себе розумного - задасть сотню дурних запитань
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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