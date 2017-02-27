RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5749575057515752

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 398
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:48

  Долярчик написав:
  somilitark написав:Часом ваш основной ник не Доллярчик?

Ага, забув нік змінити :mrgreen:

Ви з такою швидкістю не нагнітайте ;) - потрібно хоч до Нового року протриматись, щоб я перекинув скирду в іпотечний бетон! :idea:
І бажано, під 10% :lol: :mrgreen:

Тобі іпотеку не дадуть, так я ти не кредитоспроможний.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20000
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1115 раз.
Подякували: 1379 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5749575057515752
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1942, 1943, 1944
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19437 2381974
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 чер, 2020 03:07
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 702, 703, 704
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7035 1582789
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 21:20
Scotch
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 98750
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87140)
28.06.2020 21:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.