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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 чер, 2020 20:48
Долярчик написав: somilitark написав:
Часом ваш основной ник не Доллярчик?
Ага, забув нік змінити
Ви з такою швидкістю не нагнітайте
- потрібно хоч до Нового року протриматись, щоб я перекинув скирду в іпотечний бетон!
І бажано, під 10%
Тобі іпотеку не дадуть, так я ти не кредитоспроможний.
https://fi202x.blogspot.com/
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