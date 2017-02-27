Тобі іпотеку не дадуть, так я ти не кредитоспроможний.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 чер, 2020 20:48
Тобі іпотеку не дадуть, так я ти не кредитоспроможний.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 28 чер, 2020 22:50
Лето проходит, а в другие страны нас не впускают.
посмотрел варианты на середину июля в Затоке. в лёгком шоке.
номер такой как хотим грубо говоря в Затоке 1000 грн. в сутки (10 дней -10К - не довига (это без питания) ещё не понимаю почему самые обычные номера в Затоке принято называть "люкс с балконом"?)
и да действительно цены в гривнах с 2014 года практически не изменились (последний раз отдыхали в Затоке в 2014 - кажись стоил тогда номер 800грн. и за шото ещё просили доплатить)
10 дней - аналогичный период в Болгарии 200 Евро/ в Греции 400 евро
... и ещё почему то покушать в Болгарии или Греции обходилось дешевле чем в Украине
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 28 чер, 2020 23:00
Все более актуальным становится вопрос о срочном роспуске всей судебной системы Украины. Она уже превратилась просто в палату №6. Судебные решения т.н. украинских судов изумляют весь мир. Этот маразм закончится тем, что они уже совсем скоро признают антиконституционным само государство Украина, а вместе с этим и факт зачатия всех украинских граждан. Украинские судьи - это враги Украины, которые намного страшнее руссишешвайнских интервентов.
Одна единственная ночь черной мантии. В одно прекрасное утро мантии должны развеваться на фонарных столбах по всей стране. Хватит издеваться над здравым смыслом и справедливостью.
Додано: Нед 28 чер, 2020 23:07
если они действительно сделают ипотеку под 10% - цена бетона сильно вырастит, по крайней мере в гривне
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 28 чер, 2020 23:22
Так и будет.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 23:27
омерика в огнє
+50грн !
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Додано: Нед 28 чер, 2020 23:47
У вас с кредитами все шиворот-навыворот.
Дают не кредитоспроможным, а ворам.
Я уже рассказывал про свой казус.
Умора, блин!
Как-то давно решил тут оформить кредитную карточку в Привате, чтоб удобнее было платежи осуществлять. У вас тогда только карточное движение зарождалось. Пришел, заполнил все свои данные, недвижимость, активы, доход свои указал. Меня спрашивают, а сколько вы лимит кредита хотите? Прикинул сколько тут в среднем в месяц трачу. Отвечаю: 150 тыщ грн. Нет проблем. Засылают информацию в штаб. Говорят, сейчас вам придет смска с лимитом. Дзинь, пришла. Открываю. Ваш лимит ноль! Я возмущаюсь, вы что клиента не чувствуете?! Ну ка быстро повторить запрос! Я американский миллионер! Они мне - свободен и иди нах, американский миллионер он! Для нас ты ноль без палочки. Пришлось ретироваться ... а ведь сколько могли на мне заработать! Я со своими финансами аккуратный.
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