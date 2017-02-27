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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5749575057515752

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 398
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:48

  Долярчик написав:
  somilitark написав:Часом ваш основной ник не Доллярчик?

Ага, забув нік змінити :mrgreen:

Ви з такою швидкістю не нагнітайте ;) - потрібно хоч до Нового року протриматись, щоб я перекинув скирду в іпотечний бетон! :idea:
І бажано, під 10% :lol: :mrgreen:

Тобі іпотеку не дадуть, так я ти не кредитоспроможний.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:50

  Grand Touring написав:
  uaprofi написав:к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку.
(кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)
цены 5 летней давности, людей немного


Лето проходит, а в другие страны нас не впускают.
посмотрел варианты на середину июля в Затоке. в лёгком шоке.
номер такой как хотим грубо говоря в Затоке 1000 грн. в сутки (10 дней -10К - не довига (это без питания) ещё не понимаю почему самые обычные номера в Затоке принято называть "люкс с балконом"?)
и да действительно цены в гривнах с 2014 года практически не изменились (последний раз отдыхали в Затоке в 2014 - кажись стоил тогда номер 800грн. и за шото ещё просили доплатить)
10 дней - аналогичный период в Болгарии 200 Евро/ в Греции 400 евро

... и ещё почему то покушать в Болгарии или Греции обходилось дешевле чем в Украине
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:00



Все более актуальным становится вопрос о срочном роспуске всей судебной системы Украины. Она уже превратилась просто в палату №6. Судебные решения т.н. украинских судов изумляют весь мир. Этот маразм закончится тем, что они уже совсем скоро признают антиконституционным само государство Украина, а вместе с этим и факт зачатия всех украинских граждан. Украинские судьи - это враги Украины, которые намного страшнее руссишешвайнских интервентов.
Одна единственная ночь черной мантии. В одно прекрасное утро мантии должны развеваться на фонарных столбах по всей стране. Хватит издеваться над здравым смыслом и справедливостью.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:07

  Долярчик написав:
  somilitark написав:Часом ваш основной ник не Доллярчик?

Ага, забув нік змінити :mrgreen:

Ви з такою швидкістю не нагнітайте ;) - потрібно хоч до Нового року протриматись, щоб я перекинув скирду в іпотечний бетон! :idea:
І бажано, під 10% :lol: :mrgreen:


если они действительно сделают ипотеку под 10% - цена бетона сильно вырастит, по крайней мере в гривне
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:22

  Libo написав:


Все более актуальным становится вопрос о срочном роспуске всей судебной системы Украины. Она уже превратилась просто в палату №6. Судебные решения т.н. украинских судов изумляют весь мир. Этот маразм закончится тем, что они уже совсем скоро признают антиконституционным само государство Украина, а вместе с этим и факт зачатия всех украинских граждан. Украинские судьи - это враги Украины, которые намного страшнее руссишешвайнских интервентов.
Одна единственная ночь черной мантии. В одно прекрасное утро мантии должны развеваться на фонарных столбах по всей стране. Хватит издеваться над здравым смыслом и справедливостью.
8) 8) 8)

Так и будет.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:27

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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:47

  flyman написав:Тобі іпотеку не дадуть, так я ти не кредитоспроможний.


У вас с кредитами все шиворот-навыворот.
Дают не кредитоспроможным, а ворам.
Я уже рассказывал про свой казус.
Умора, блин! :lol:
Как-то давно решил тут оформить кредитную карточку в Привате, чтоб удобнее было платежи осуществлять. У вас тогда только карточное движение зарождалось. Пришел, заполнил все свои данные, недвижимость, активы, доход свои указал. Меня спрашивают, а сколько вы лимит кредита хотите? :roll: Прикинул сколько тут в среднем в месяц трачу. Отвечаю: 150 тыщ грн. Нет проблем. Засылают информацию в штаб. Говорят, сейчас вам придет смска с лимитом. Дзинь, пришла. Открываю. Ваш лимит ноль! :shock: Я возмущаюсь, вы что клиента не чувствуете?! Ну ка быстро повторить запрос! Я американский миллионер! Они мне - свободен и иди нах, американский миллионер он! Для нас ты ноль без палочки. Пришлось ретироваться ... :lol: а ведь сколько могли на мне заработать! Я со своими финансами аккуратный. :oops:
Libo
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