Додано: Нед 28 чер, 2020 23:47

flyman написав: Тобі іпотеку не дадуть, так я ти не кредитоспроможний. Тобі іпотеку не дадуть, так я ти не кредитоспроможний.

У вас с кредитами все шиворот-навыворот.Дают не кредитоспроможным, а ворам.Я уже рассказывал про свой казус.Умора, блин!Как-то давно решил тут оформить кредитную карточку в Привате, чтоб удобнее было платежи осуществлять. У вас тогда только карточное движение зарождалось. Пришел, заполнил все свои данные, недвижимость, активы, доход свои указал. Меня спрашивают, а сколько вы лимит кредита хотите?Прикинул сколько тут в среднем в месяц трачу. Отвечаю: 150 тыщ грн. Нет проблем. Засылают информацию в штаб. Говорят, сейчас вам придет смска с лимитом. Дзинь, пришла. Открываю. Ваш лимит ноль!Я возмущаюсь, вы что клиента не чувствуете?! Ну ка быстро повторить запрос! Я американский миллионер! Они мне - свободен и иди нах, американский миллионер он! Для нас ты ноль без палочки. Пришлось ретироваться ...а ведь сколько могли на мне заработать! Я со своими финансами аккуратный.