Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 чер, 2020 08:55
Долярчик написав: flyman написав: Долярчик написав:
Ага, забув нік змінити :mrgre
Ви з такою швидкістю не нагнітайте
- потрібно хоч до Нового року протриматись, щоб я перекинув скирду в іпотечний бетон! :idea
І бажано, під 10%
Тобі іпотеку не дадуть, так я ти не кредитоспроможний.
Ха-ха©
Щоб ти знав, що мені періодично телефонують три банки, а також смс надсилають, що в мене чудовий кредитний рейтинг і у них є суперпропозиції для мене по кредитах зі зниженими %%!
ДумайТЕ!
якщо братимеш нерухомість на лям, то тре буде початковий внесок 30%, + страховки та нотаріуси, а це 350 тис. грн,
на решту 700 тис. на 20 років, тобі тре показати чистий річний дохід 87500 грн, а ФОПам не дуже охоче дають іпотеку.
Ставка перший рік 9,9% а далі плаваюча, так що тебе наступного року попросять докапіталізувати іпотеку ще десь на 100000 грн.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Пон 29 чер, 2020 09:09
Долярчик написав:
Ха-ха©
Щоб ти знав, що мені періодично телефонують три банки, а також смс надсилають, що в мене чудовий кредитний рейтинг і у них є суперпропозиції для мене по кредитах зі зниженими %%!
ДумайТЕ!
суперпредложения по ипотеке? не стесняйтесь озвучьте названия банков и основные условия (это ж не коммерческая тайна?).
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Додано: Пон 29 чер, 2020 09:14
Курсы выходного дня, 9-00:
Харьков 26.68 - 26.72
Сумы 26.60 - 26.75
Полтава 26.66 - 26.78
Изменение курса наличного доллара за 4 недели:
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