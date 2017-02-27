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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5750575157525753

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 398
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 08:55

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:Ага, забув нік змінити :mrgre

Ви з такою швидкістю не нагнітайте ;) - потрібно хоч до Нового року протриматись, щоб я перекинув скирду в іпотечний бетон! :idea
І бажано, під 10% :lol: :mrgreen:

Тобі іпотеку не дадуть, так я ти не кредитоспроможний.

Ха-ха©
Щоб ти знав, що мені періодично телефонують три банки, а також смс надсилають, що в мене чудовий кредитний рейтинг і у них є суперпропозиції для мене по кредитах зі зниженими %%!
ДумайТЕ! :lol:

якщо братимеш нерухомість на лям, то тре буде початковий внесок 30%, + страховки та нотаріуси, а це 350 тис. грн,
на решту 700 тис. на 20 років, тобі тре показати чистий річний дохід 87500 грн, а ФОПам не дуже охоче дають іпотеку.
Ставка перший рік 9,9% а далі плаваюча, так що тебе наступного року попросять докапіталізувати іпотеку ще десь на 100000 грн.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Ха-ха©
Щоб ти знав, що мені періодично телефонують три банки, а також смс надсилають, що в мене чудовий кредитний рейтинг і у них є суперпропозиції для мене по кредитах зі зниженими %%!
ДумайТЕ!
суперпредложения по ипотеке? не стесняйтесь озвучьте названия банков и основные условия (это ж не коммерческая тайна?).
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 09:14

Курсы выходного дня, 9-00:

Харьков 26.68 - 26.72
Сумы 26.60 - 26.75
Полтава 26.66 - 26.78

Изменение курса наличного доллара за 4 недели:

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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:11

  asti написав:
  Qwerty написав:За базар треба відповідати! Чи ви на ринку там стоїте?! Нема 26,20 і вже не буде! Після жнив підемо вгору! Впевненою ходою!
За какой такой базар?! С какого лешего мы после жныв пидемо вгору? Урожай начнут продавать - валюта в страну попрет - можем в сентябре 26 увидеть, а когда кукурузу начнут в ноябре начнут на экспорт гнать - можем и на 25,ХХ спуститься!!

Тут главное вовремя губу закатать. А то можно споткнуться при ходьбе.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:16

  uaprofi написав:к тому же говорят шо хранилища полные. может тогда и газ покупать не будут?
к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку.
(кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)

Я на эту помойку и даром не поеду, а тем более "по ценам Греции".

С 1 июля уже открывается и Турция, и Египет. Привет отдыхающим в Затоке.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:33

  uaprofi написав:к тому же говорят шо хранилища полные. может тогда и газ покупать не будут?
к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку.
(кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)

Съездили в Одессу, прослезились когда посчитали все расходы. Египет 5 звезд с перелётом и круглосуточным питанием выходит дешевле. Я и раньше это слышал это много раз, но пропускал мимо ушей, думал преувеличивают. Ан нет. Все так и есть. Это не считая того что 4 дня в дороге (туда обратно за рулём) и один день море было блевотное, в водорослях, просто заходить даже неприятно, не то что плавать. Про инфраструктуру Одессы с пробками и запаркованным автохламом на пешеходной части даже говорить не хочу. Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:49

  sailed написав:Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.

а на пляжах, как при ссср - всё забито, шо ж вы как те ёжики, колетесь но продолжаете лезть...
а шо делать?
чик
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