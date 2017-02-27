якщо братимеш нерухомість на лям, то тре буде початковий внесок 30%, + страховки та нотаріуси, а це 350 тис. грн, на решту 700 тис. на 20 років, тобі тре показати чистий річний дохід 87500 грн, а ФОПам не дуже охоче дають іпотеку. Ставка перший рік 9,9% а далі плаваюча, так що тебе наступного року попросять докапіталізувати іпотеку ще десь на 100000 грн.
Qwerty написав:За базар треба відповідати! Чи ви на ринку там стоїте?! Нема 26,20 і вже не буде! Після жнив підемо вгору! Впевненою ходою!
За какой такой базар?! С какого лешего мы после жныв пидемо вгору? Урожай начнут продавать - валюта в страну попрет - можем в сентябре 26 увидеть, а когда кукурузу начнут в ноябре начнут на экспорт гнать - можем и на 25,ХХ спуститься!!
Тут главное вовремя губу закатать. А то можно споткнуться при ходьбе.
uaprofi написав:к тому же говорят шо хранилища полные. может тогда и газ покупать не будут? к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку. (кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)
Я на эту помойку и даром не поеду, а тем более "по ценам Греции".
С 1 июля уже открывается и Турция, и Египет. Привет отдыхающим в Затоке.
uaprofi написав:к тому же говорят шо хранилища полные. может тогда и газ покупать не будут? к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку. (кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)
Съездили в Одессу, прослезились когда посчитали все расходы. Египет 5 звезд с перелётом и круглосуточным питанием выходит дешевле. Я и раньше это слышал это много раз, но пропускал мимо ушей, думал преувеличивают. Ан нет. Все так и есть. Это не считая того что 4 дня в дороге (туда обратно за рулём) и один день море было блевотное, в водорослях, просто заходить даже неприятно, не то что плавать. Про инфраструктуру Одессы с пробками и запаркованным автохламом на пешеходной части даже говорить не хочу. Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.