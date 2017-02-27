якщо братимеш нерухомість на лям, то тре буде початковий внесок 30%, + страховки та нотаріуси, а це 350 тис. грн, на решту 700 тис. на 20 років, тобі тре показати чистий річний дохід 87500 грн, а ФОПам не дуже охоче дають іпотеку. Ставка перший рік 9,9% а далі плаваюча, так що тебе наступного року попросять докапіталізувати іпотеку ще десь на 100000 грн.
Qwerty написав:За базар треба відповідати! Чи ви на ринку там стоїте?! Нема 26,20 і вже не буде! Після жнив підемо вгору! Впевненою ходою!
За какой такой базар?! С какого лешего мы после жныв пидемо вгору? Урожай начнут продавать - валюта в страну попрет - можем в сентябре 26 увидеть, а когда кукурузу начнут в ноябре начнут на экспорт гнать - можем и на 25,ХХ спуститься!!
Тут главное вовремя губу закатать. А то можно споткнуться при ходьбе.
uaprofi написав:к тому же говорят шо хранилища полные. может тогда и газ покупать не будут? к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку. (кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)
Я на эту помойку и даром не поеду, а тем более "по ценам Греции".
С 1 июля уже открывается и Турция, и Египет. Привет отдыхающим в Затоке.
uaprofi написав:к тому же говорят шо хранилища полные. может тогда и газ покупать не будут? к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку. (кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)
Съездили в Одессу, прослезились когда посчитали все расходы. Египет 5 звезд с перелётом и круглосуточным питанием выходит дешевле. Я и раньше это слышал это много раз, но пропускал мимо ушей, думал преувеличивают. Ан нет. Все так и есть. Это не считая того что 4 дня в дороге (туда обратно за рулём) и один день море было блевотное, в водорослях, просто заходить даже неприятно, не то что плавать. Про инфраструктуру Одессы с пробками и запаркованным автохламом на пешеходной части даже говорить не хочу. Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.
L написав:Звідки цифри про 12 мин працюючих і 2 млн бюджетників? За даними податкової платників ЄСВ менше 11млн (на початок року, тобто ще до епідподій - 10,6 млн). Я так розумію, з бюджетниками така сама точність цифр, тільки в інший бік?
Я Вам більше скажу 1 Не всім бюджетникам добавлять 1800 грн ,бо не у всіх тарифна сітка привязана до мінімалки 2 Не всі працюючі в комерційній галузі платять зараз офіційно менше 6500 , а значить тільки ті хто платить менше 6500-отримають збільшення податкового навантаження гарантовано , а от ті хто зараз платить більше 6500 - не факт що піднімуть автоматично на 1800...а значить навантаження на них не підніметься.
Тому висновок Можна прочитати мої припущення і уточнити самостійно для себе(якщо точність не влаштовує) А вишукувати пяту цифру після коми - це заняття нудних і малограмотних , а також бухгалтерів і Шмигаля.
ПС Збільшення мінімалки до 6500 а - збільшить ВВП на 2% ,але не покращить життя мешканців ,бо це збільшення-віртуальне. б - збільшить дефіцит Бюджету на 2% (на 20 млрд грн , і це при цьому що в мене в розрахунку показано +20 млрд) Розумний - зрозуміє чому Той хто пробує вдавати з себе розумного - задасть сотню дурних запитань
Я розумію, що Наполеону з його стратегічним баченням нудно відповідати на питання нудних і малограмотних, але коли берешся бути експертом у всіх питаннях, то потрібно "відповідати" званню форумного Сократа, а не навішувати ярлики. Так як 12млн і 10,6млн -це не пятий знак після коми, то й по числу бюджетників я не збираюся шукати підтвердження висмоктаної кимось звідкісь непідтвердженої інформації, так як стає зрозуміло, що при такому відношенні до цифр розглядати серйозність побудови розрахунків смішно (це мяко кажучи). То що до Ваших викладок не можна відноситися серйозно, я зрозумів, ще по "газовій" дискусії, у яку Ви влізли, як експерт "по всьому". Коротко нагадаю, я стверджував, що: 1) збільшення запасів газу в наших ПСГ не означає зменшення його ціни, тобто мова йшла не про рівень цін, а залежність (точніше незалежність) цін на газ від його запасів в наших ПСГ. Наступного дня це підтвердив Коболєв, збільшивши ціну промгазу на липень. Розумна людина або признала свою неправоту, або хоча б промовчала. Але не "експерт", який натхненно, хоч до нього і не звертаються, строчить відповідь на мій пост: "Після ціни в 10-11грн/м3 , підвищення ціни до 3,57-4,15 грн/м3 - це звичайно страшний удар по промисловості". 2) "після місцевих виборів приготуватися до підвищення цін побутовим споживачам (+ вимірювання газу в енергетичних одиницях додатковим бонусом в подарунок)". Хоч обєктивність вимірювання обсягів газу в енергетичних одиницях звичайний побутовий споживач перевірити не може вд слова "ніяк", тому це буде для газзбутів законний і практично не контрольований ніким бонус, "експерт" і тут має свої 5 копійок: "Перевести 1 м3 газу в 9,7 Квт*годин - це звичайно страшенно складна математична операція . я вже мовчу про зворотній обрахунок". Хоча, якщо б взяв платіжку за газ, то побачив би, що там цифри міняються (у мене, наприклад, від 10,3 до 10,55, але ніяк не 9,7). Отже, я бачу людину, яка розбирається у всьому, оперуючи при цьому цифрами, які не відповдають дійсності. А коли їй вказати на неправильність цифр, то у відповідь класична "какая разница", "сам дурак" (точніше :"я тут дАртанян, а ви всі...) і т.д. Змісту дискутувати з Буонапартом не бачу, задавати генію дурні запитання тим більше,тому, звиняйте, в ігнор.
суперпредложения по ипотеке? не стесняйтесь озвучьте названия банков и основные условия (это ж не коммерческая тайна?).
Не по іпотеці пропонують, а звичайні кредити на 300 і 500К!
Але звичайно, що і такі пропозиції(знижені %) мене НЕ цікавлять!
От, наприклад, тут раніше озвучували, що даюбть споживчі кредити під 70-90% А мені їх пропонують щось за 50 - 52%
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!