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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5752575357545755>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 398
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:05

  sailed написав:...Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.

в следующий раз опять поедете?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:07

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Ха-ха©
Щоб ти знав, що мені періодично телефонують три банки, а також смс надсилають, що в мене чудовий кредитний рейтинг і у них є суперпропозиції для мене по кредитах зі зниженими %%!
ДумайТЕ!
суперпредложения по ипотеке? не стесняйтесь озвучьте названия банков и основные условия (это ж не коммерческая тайна?).

Не по іпотеці пропонують, а звичайні кредити на 300 і 500К!

Але звичайно, що і такі пропозиції(знижені %) мене НЕ цікавлять! :mrgreen:

От, наприклад, тут раніше озвучували, що даюбть споживчі кредити під 70-90% :mrgreen:
А мені їх пропонують щось за 50 - 52% :mrgreen: :lol:

50% замість 70% - це все міняє.
Бери, ти не лох!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:12

  Yuri_T написав:
  sailed написав:...Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.

в следующий раз опять поедете?

А какие варианты, две недели на обсервации?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:20

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Ха-ха©
Щоб ти знав, що мені періодично телефонують три банки, а також смс надсилають, що в мене чудовий кредитний рейтинг і у них є суперпропозиції для мене по кредитах зі зниженими %%!
ДумайТЕ!
суперпредложения по ипотеке? не стесняйтесь озвучьте названия банков и основные условия (это ж не коммерческая тайна?).

Готівка до 500 000)))
athena1
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:23

  sailed написав:
  Yuri_T написав:
  sailed написав:...Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.

в следующий раз опять поедете?

А какие варианты, две недели на обсервации?

Албанія на порядок краща. Або на 2!!!
Середземноморська кухня...
Ціни. Особливо район Саранди. Природа як на Корфу. Ціни суттєво нижчі...
До речі в Хорватію пропускають угорці транзитом при умові броні...
athena1
 
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  чик написав:
  sailed написав:Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.

а на пляжах, как при ссср - всё забито. шо ж вы как те ёжики колетесь, но продолжаете лезть...


наши местные можновладци не могут до сих пор уже больше полугода с дельфина перевернутое нефтекорыто убрать. :mrgreen:
https://news.liga.net/region_news/news/ ... ryazneniya
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:якщо братимеш нерухомість на лям, то тре буде початковий внесок 30%, + страховки та нотаріуси, а це 350 тис. грн,
на решту 700 тис. на 20 років, тобі тре показати чистий річний дохід 87500 грн, а ФОПам не дуже охоче дають іпотеку.
Ставка перший рік 9,9% а далі плаваюча, так що тебе наступного року попросять докапіталізувати іпотеку ще десь на 100000 грн.

Планую брати на котловані за 750-800К
А от на рахунок плаваючої ставки(я читав) мені воно не подобається! Краще вже під 12% фіксована, ніж під 10%,але плаваюча :evil:

А так, то побачимо, що з моїх планів на кінець року вийде :idea: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:53

  Долярчик написав:А от на рахунок плаваючої ставки(я читав) мені воно не подобається! Краще вже під 12% фіксована, ніж під 10%,але плаваюча

НБУ и дальше пугает депозитчиков снижением ставки.
Хотя я думаю - что это блеф
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:05

  athena1 написав:
  sailed написав:А какие варианты, две недели на обсервации?

Албанія на порядок краща. Або на 2!!!
Середземноморська кухня...
Ціни. Особливо район Саранди. Природа як на Корфу. Ціни суттєво нижчі...

Po, po, sigurisht.
Варто лише зважати на ментальність та звичаї місцевого населення.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:13

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:А от на рахунок плаваючої ставки(я читав) мені воно не подобається! Краще вже під 12% фіксована, ніж під 10%,але плаваюча

НБУ и дальше пугает депозитчиков снижением ставки.
Хотя я думаю - что это блеф

Імхо, ставку спокійно можуть опустити ще на пару % пунків. Десь 3-4 % може бути ставка.

Вона все рівно ні на що не впливає :) для пересічного громадянина цієї держави.
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