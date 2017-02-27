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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5752575357545755

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 398
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:17

Alex2007
та сама сгниёт, как баржа в крыжановке. малые с неё прыгали в море, а сча там пусто и половина "местных" даже не знают, шо она там была...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:26

  Долярчик написав:
  flyman написав:якщо братимеш нерухомість на лям, то тре буде початковий внесок 30%, + страховки та нотаріуси, а це 350 тис. грн,
на решту 700 тис. на 20 років, тобі тре показати чистий річний дохід 87500 грн, а ФОПам не дуже охоче дають іпотеку.
Ставка перший рік 9,9% а далі плаваюча, так що тебе наступного року попросять докапіталізувати іпотеку ще десь на 100000 грн.

Планую брати на котловані за 750-800К
А от на рахунок плаваючої ставки(я читав) мені воно не подобається! Краще вже під 12% фіксована, ніж під 10%,але плаваюча :evil:

А так, то побачимо, що з моїх планів на кінець року вийде :idea: :D

Советую уже сейчас выбрать несколько застройщиков и мониторить по ним ситуацию: затягивание сроков (тут важно понимать динамику за последние 3 года, чтобы попытаться спрогнозировать задержку через 3 года), качество работ.
Иначе, есть риск, что выгода от 30% роста цены котлована до ввода в эксплуатацию останется виртуальной. При этом дорогой кв.м не дает 100% гарантии, что инвестиция превратится в квартиру. А если превратится, то когда? Задержки сейчас от полугода до бесконечности.
ПС. Инвестиции не гарантируются. :D
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:42

  sailed написав:
  uaprofi написав:к тому же говорят шо хранилища полные. может тогда и газ покупать не будут?
к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку.
(кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)

Съездили в Одессу, прослезились когда посчитали все расходы. Египет 5 звезд с перелётом и круглосуточным питанием выходит дешевле. Я и раньше это слышал это много раз, но пропускал мимо ушей, думал преувеличивают. Ан нет. Все так и есть. Это не считая того что 4 дня в дороге (туда обратно за рулём) и один день море было блевотное, в водорослях, просто заходить даже неприятно, не то что плавать. Про инфраструктуру Одессы с пробками и запаркованным автохламом на пешеходной части даже говорить не хочу. Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.


большая глупость ехать на отдых в мегаполис :mrgreen:
есть Коблево, Грибовка, Санжейка, Черноморск, Затока и практически все побережье до Лебедивки

-про качество воды в Одесском заливе-тут вопросов нет, оно плохое как лет 35-40
-в Одессе и зимой не запаркуешься, а летом-тем более

Однозначно город не предназначен для машин :lol: зато у вас море впечатлений и есть о чем рассказать
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_T написав:приймачок

Скільки тобі говорити, що це вже не актуальне більш, як пів року!
Тож придумай щось краще, накшталт: "досягач мрій", "цілеспрямований стратег", "крутий накопичувач фінансів" і т. п. :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:50

  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!


Минималка будет 350 долларов! Курс ведь 20 будет к тому времени! 2006 Алекс тому свидетель!
А скорее "постараются" и возьмут встречные обязательства к указаниям ЗЕвождя - например 8000 тысяч! Ленин муж раздаёт указания Премьер-министру в парламентско-президентской республике, а тот, не считая, на полусогнутых берёт под козырёк!
Соскучился народ за Голобородькой!
Ах, да , забыл, каждому с минималкой еще по корабельной сосне впридачу!
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:56

Стратегія стратегічного стратега! ©®™)))

  oleg49 написав: Советую уже сейчас выбрать несколько застройщиков и мониторить по ним ситуацию: затягивание сроков (тут важно понимать динамику за последние 3 года, чтобы попытаться спрогнозировать задержку через 3 года), качество работ.
Иначе, есть риск, что выгода от 30% роста цены котлована до ввода в эксплуатацию останется виртуальной. При этом дорогой кв.м не дает 100% гарантии, что инвестиция превратится в квартиру. А если превратится, то когда? Задержки сейчас от полугода до бесконечности.
ПС. Инвестиции не гарантируются.

Я Вам більше скажу - я ще на початку року :!: "зафіксував" 5 об'єктів і регулярно моніторю їх! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:03

  somilitark написав:особо впечатлительные даже сливают валютную заначку,тут один жаловался на днях,мол я купил по 28,влетел страшно,теперь слил по 26.80,покручу эти деньги на депо,потом откуплюсь ещё дешевле.

По 26.73. Проценты на текущих капают с 18-го июня, 18-го июля это уже будет 26.95, 18-го августа - 27.17. Какие шансы, что на 18-е августа курс будет 27.17 или выше?
Я думаю, что до выборов курс будут стараться держать в пределах 27. До начала/в начале осени попробую откупить половину котлеты по меньшему курсу, если такой будет.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:16

Бизнесмен предлагает бесплатно убрать затонувший танкер в Одессе, но власти не хотят

Буксирный оператор P&O Maritime Ukraine готов бесплатно осуществить эвакуацию танкера Delfi в Одессе. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ставницер.

«Все еще лежащий на боку танкер Delfi превращается в классическую одесскую достопримечательность, а пятно вытекшего из него топлива разлилось уже на 400 квадратных метров. Купаться запрещено, но на запреты люди реагируют так себе», — отметил он.

Бизнесмен подчеркнул, что буксирный оператор P&O Maritime Ukraine несколько раз бесплатно предлагал свою помощь в эвакуации затонувшего судна.

«Наш флот понадобится на нескольких этапах эвакуации, мы все это умеем и готовы подключиться в любой момент», — добавил Ставницер.

Следует отметить, что власти до сих пор игнорируют данное предложение.

Напомним, ночью 22 ноября 2019 года танкер «Делфи» из-за сильного ветра сорвало с якоря и унесло в направлении одного из пляжей Одессы. Экипаж отказывался покидать судно. В итоге спасатели эвакуировали моряков, а танкер сел на мель и почти перевернулся.

21 июня из затонувшего танкера произошел разлив топлива.


https://inforesist.org/biznesmen-predlagaet-besplatno-ubrat-zatonuvshij-tanker-v-odesse-no-vlasti-ne-hotyat/
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:48

  Вкладчик1234 написав:Бизнесмен предлагает бесплатно убрать затонувший танкер в Одессе, но власти не хотят

Буксирный оператор P&O Maritime Ukraine готов бесплатно осуществить эвакуацию танкера Delfi в Одессе. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ставницер.

«Все еще лежащий на боку танкер Delfi превращается в классическую одесскую достопримечательность, а пятно вытекшего из него топлива разлилось уже на 400 квадратных метров. Купаться запрещено, но на запреты люди реагируют так себе», — отметил он.

21 июня из затонувшего танкера произошел разлив топлива.


https://inforesist.org/biznesmen-predlagaet-besplatno-ubrat-zatonuvshij-tanker-v-odesse-no-vlasti-ne-hotyat/

Проста "Труханов" не поняв, а шо он з етага будет поиметь 8)

зі. а манюпасу норм, в .івні купались останній 30 років, і в нафтопродуктах можуть :lol:
ззі. і навіть в історичну пам"ятку превращаєтся, ога, мечта!
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