flyman написав:якщо братимеш нерухомість на лям, то тре буде початковий внесок 30%, + страховки та нотаріуси, а це 350 тис. грн, на решту 700 тис. на 20 років, тобі тре показати чистий річний дохід 87500 грн, а ФОПам не дуже охоче дають іпотеку. Ставка перший рік 9,9% а далі плаваюча, так що тебе наступного року попросять докапіталізувати іпотеку ще десь на 100000 грн.
Планую брати на котловані за 750-800К А от на рахунок плаваючої ставки(я читав) мені воно не подобається! Краще вже під 12% фіксована, ніж під 10%,але плаваюча
А так, то побачимо, що з моїх планів на кінець року вийде
Советую уже сейчас выбрать несколько застройщиков и мониторить по ним ситуацию: затягивание сроков (тут важно понимать динамику за последние 3 года, чтобы попытаться спрогнозировать задержку через 3 года), качество работ. Иначе, есть риск, что выгода от 30% роста цены котлована до ввода в эксплуатацию останется виртуальной. При этом дорогой кв.м не дает 100% гарантии, что инвестиция превратится в квартиру. А если превратится, то когда? Задержки сейчас от полугода до бесконечности. ПС. Инвестиции не гарантируются.
uaprofi написав:к тому же говорят шо хранилища полные. может тогда и газ покупать не будут? к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку. (кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)
Съездили в Одессу, прослезились когда посчитали все расходы. Египет 5 звезд с перелётом и круглосуточным питанием выходит дешевле. Я и раньше это слышал это много раз, но пропускал мимо ушей, думал преувеличивают. Ан нет. Все так и есть. Это не считая того что 4 дня в дороге (туда обратно за рулём) и один день море было блевотное, в водорослях, просто заходить даже неприятно, не то что плавать. Про инфраструктуру Одессы с пробками и запаркованным автохламом на пешеходной части даже говорить не хочу. Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.
большая глупость ехать на отдых в мегаполис есть Коблево, Грибовка, Санжейка, Черноморск, Затока и практически все побережье до Лебедивки
-про качество воды в Одесском заливе-тут вопросов нет, оно плохое как лет 35-40 -в Одессе и зимой не запаркуешься, а летом-тем более
Однозначно город не предназначен для машин зато у вас море впечатлений и есть о чем рассказать
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Скільки тобі говорити, що це вже не актуальне більш, як пів року! Тож придумай щось краще, накшталт: "досягач мрій", "цілеспрямований стратег", "крутий накопичувач фінансів" і т. п.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают (это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!
Минималка будет 350 долларов! Курс ведь 20 будет к тому времени! 2006 Алекс тому свидетель! А скорее "постараются" и возьмут встречные обязательства к указаниям ЗЕвождя - например 8000 тысяч! Ленин муж раздаёт указания Премьер-министру в парламентско-президентской республике, а тот, не считая, на полусогнутых берёт под козырёк! Соскучился народ за Голобородькой! Ах, да , забыл, каждому с минималкой еще по корабельной сосне впридачу!
oleg49 написав: Советую уже сейчас выбрать несколько застройщиков и мониторить по ним ситуацию: затягивание сроков (тут важно понимать динамику за последние 3 года, чтобы попытаться спрогнозировать задержку через 3 года), качество работ. Иначе, есть риск, что выгода от 30% роста цены котлована до ввода в эксплуатацию останется виртуальной. При этом дорогой кв.м не дает 100% гарантии, что инвестиция превратится в квартиру. А если превратится, то когда? Задержки сейчас от полугода до бесконечности. ПС. Инвестиции не гарантируются.
Я Вам більше скажу - я ще на початку року "зафіксував" 5 об'єктів і регулярно моніторю їх!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
somilitark написав:особо впечатлительные даже сливают валютную заначку,тут один жаловался на днях,мол я купил по 28,влетел страшно,теперь слил по 26.80,покручу эти деньги на депо,потом откуплюсь ещё дешевле.
По 26.73. Проценты на текущих капают с 18-го июня, 18-го июля это уже будет 26.95, 18-го августа - 27.17. Какие шансы, что на 18-е августа курс будет 27.17 или выше? Я думаю, что до выборов курс будут стараться держать в пределах 27. До начала/в начале осени попробую откупить половину котлеты по меньшему курсу, если такой будет.
Бизнесмен предлагает бесплатно убрать затонувший танкер в Одессе, но власти не хотят
Буксирный оператор P&O Maritime Ukraine готов бесплатно осуществить эвакуацию танкера Delfi в Одессе. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ставницер.
«Все еще лежащий на боку танкер Delfi превращается в классическую одесскую достопримечательность, а пятно вытекшего из него топлива разлилось уже на 400 квадратных метров. Купаться запрещено, но на запреты люди реагируют так себе», — отметил он.
Бизнесмен подчеркнул, что буксирный оператор P&O Maritime Ukraine несколько раз бесплатно предлагал свою помощь в эвакуации затонувшего судна.
«Наш флот понадобится на нескольких этапах эвакуации, мы все это умеем и готовы подключиться в любой момент», — добавил Ставницер.
Следует отметить, что власти до сих пор игнорируют данное предложение.
Напомним, ночью 22 ноября 2019 года танкер «Делфи» из-за сильного ветра сорвало с якоря и унесло в направлении одного из пляжей Одессы. Экипаж отказывался покидать судно. В итоге спасатели эвакуировали моряков, а танкер сел на мель и почти перевернулся.
21 июня из затонувшего танкера произошел разлив топлива.
Вкладчик1234 написав:Бизнесмен предлагает бесплатно убрать затонувший танкер в Одессе, но власти не хотят
Буксирный оператор P&O Maritime Ukraine готов бесплатно осуществить эвакуацию танкера Delfi в Одессе. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ставницер.
«Все еще лежащий на боку танкер Delfi превращается в классическую одесскую достопримечательность, а пятно вытекшего из него топлива разлилось уже на 400 квадратных метров. Купаться запрещено, но на запреты люди реагируют так себе», — отметил он.
21 июня из затонувшего танкера произошел разлив топлива.