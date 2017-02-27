RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5752575357545755>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 398
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:05

  athena1 написав:
  sailed написав:А какие варианты, две недели на обсервации?

Албанія на порядок краща. Або на 2!!!
Середземноморська кухня...
Ціни. Особливо район Саранди. Природа як на Корфу. Ціни суттєво нижчі...

Po, po, sigurisht.
Варто лише зважати на ментальність та звичаї місцевого населення.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 07.10.09
Подякував: 281 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:13

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:А от на рахунок плаваючої ставки(я читав) мені воно не подобається! Краще вже під 12% фіксована, ніж під 10%,але плаваюча

НБУ и дальше пугает депозитчиков снижением ставки.
Хотя я думаю - что это блеф

Імхо, ставку спокійно можуть опустити ще на пару % пунків. Десь 3-4 % може бути ставка.

Вона все рівно ні на що не впливає :) для пересічного громадянина цієї держави.
change_pm
 
Повідомлень: 1449
З нами з: 03.02.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:17

Alex2007
та сама сгниёт, как баржа в крыжановке. малые с неё прыгали в море, а сча там пусто и половина "местных" даже не знают, шо она там была...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6117
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4666 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:42

  sailed написав:
  uaprofi написав:к тому же говорят шо хранилища полные. может тогда и газ покупать не будут?
к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку.
(кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)

Съездили в Одессу, прослезились когда посчитали все расходы. Египет 5 звезд с перелётом и круглосуточным питанием выходит дешевле. Я и раньше это слышал это много раз, но пропускал мимо ушей, думал преувеличивают. Ан нет. Все так и есть. Это не считая того что 4 дня в дороге (туда обратно за рулём) и один день море было блевотное, в водорослях, просто заходить даже неприятно, не то что плавать. Про инфраструктуру Одессы с пробками и запаркованным автохламом на пешеходной части даже говорить не хочу. Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.


большая глупость ехать на отдых в мегаполис :mrgreen:
есть Коблево, Грибовка, Санжейка, Черноморск, Затока и практически все побережье до Лебедивки

-про качество воды в Одесском заливе-тут вопросов нет, оно плохое как лет 35-40
-в Одессе и зимой не запаркуешься, а летом-тем более

Однозначно город не предназначен для машин :lol: зато у вас море впечатлений и есть о чем рассказать
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6054
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2549 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:50

  uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают
(это примерно 245долл как ни как)

и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000

а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!

трудно, но делают! ну или стараются!


Минималка будет 350 долларов! Курс ведь 20 будет к тому времени! 2006 Алекс тому свидетель!
А скорее "постараются" и возьмут встречные обязательства к указаниям ЗЕвождя - например 8000 тысяч! Ленин муж раздаёт указания Премьер-министру в парламентско-президентской республике, а тот, не считая, на полусогнутых берёт под козырёк!
Соскучился народ за Голобородькой!
Ах, да , забыл, каждому с минималкой еще по корабельной сосне впридачу!
komp
1
 
Повідомлень: 8224
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2266 раз.
Подякували: 3298 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:56

Стратегія стратегічного стратега! ©®™)))

  oleg49 написав: Советую уже сейчас выбрать несколько застройщиков и мониторить по ним ситуацию: затягивание сроков (тут важно понимать динамику за последние 3 года, чтобы попытаться спрогнозировать задержку через 3 года), качество работ.
Иначе, есть риск, что выгода от 30% роста цены котлована до ввода в эксплуатацию останется виртуальной. При этом дорогой кв.м не дает 100% гарантии, что инвестиция превратится в квартиру. А если превратится, то когда? Задержки сейчас от полугода до бесконечности.
ПС. Инвестиции не гарантируются.

Я Вам більше скажу - я ще на початку року :!: "зафіксував" 5 об'єктів і регулярно моніторю їх! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8151
З нами з: 19.10.15
Подякував: 522 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:03

  somilitark написав:особо впечатлительные даже сливают валютную заначку,тут один жаловался на днях,мол я купил по 28,влетел страшно,теперь слил по 26.80,покручу эти деньги на депо,потом откуплюсь ещё дешевле.

По 26.73. Проценты на текущих капают с 18-го июня, 18-го июля это уже будет 26.95, 18-го августа - 27.17. Какие шансы, что на 18-е августа курс будет 27.17 или выше?
Я думаю, что до выборов курс будут стараться держать в пределах 27. До начала/в начале осени попробую откупить половину котлеты по меньшему курсу, если такой будет.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 739
З нами з: 15.02.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:16

Бизнесмен предлагает бесплатно убрать затонувший танкер в Одессе, но власти не хотят

Буксирный оператор P&O Maritime Ukraine готов бесплатно осуществить эвакуацию танкера Delfi в Одессе. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ставницер.

«Все еще лежащий на боку танкер Delfi превращается в классическую одесскую достопримечательность, а пятно вытекшего из него топлива разлилось уже на 400 квадратных метров. Купаться запрещено, но на запреты люди реагируют так себе», — отметил он.

Бизнесмен подчеркнул, что буксирный оператор P&O Maritime Ukraine несколько раз бесплатно предлагал свою помощь в эвакуации затонувшего судна.

«Наш флот понадобится на нескольких этапах эвакуации, мы все это умеем и готовы подключиться в любой момент», — добавил Ставницер.

Следует отметить, что власти до сих пор игнорируют данное предложение.

Напомним, ночью 22 ноября 2019 года танкер «Делфи» из-за сильного ветра сорвало с якоря и унесло в направлении одного из пляжей Одессы. Экипаж отказывался покидать судно. В итоге спасатели эвакуировали моряков, а танкер сел на мель и почти перевернулся.

21 июня из затонувшего танкера произошел разлив топлива.


https://inforesist.org/biznesmen-predlagaet-besplatno-ubrat-zatonuvshij-tanker-v-odesse-no-vlasti-ne-hotyat/
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11755
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6928 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:48

  Вкладчик1234 написав:Бизнесмен предлагает бесплатно убрать затонувший танкер в Одессе, но власти не хотят

Буксирный оператор P&O Maritime Ukraine готов бесплатно осуществить эвакуацию танкера Delfi в Одессе. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ставницер.

«Все еще лежащий на боку танкер Delfi превращается в классическую одесскую достопримечательность, а пятно вытекшего из него топлива разлилось уже на 400 квадратных метров. Купаться запрещено, но на запреты люди реагируют так себе», — отметил он.

21 июня из затонувшего танкера произошел разлив топлива.


https://inforesist.org/biznesmen-predlagaet-besplatno-ubrat-zatonuvshij-tanker-v-odesse-no-vlasti-ne-hotyat/

Проста "Труханов" не поняв, а шо он з етага будет поиметь 8)

зі. а манюпасу норм, в .івні купались останній 30 років, і в нафтопродуктах можуть :lol:
ззі. і навіть в історичну пам"ятку превращаєтся, ога, мечта!
change_pm
 
Повідомлень: 1449
З нами з: 03.02.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:00

  Вкладчик1234 написав:Бизнесмен предлагает бесплатно убрать затонувший танкер в Одессе, но власти не хотят


Это местные тёрки, надо знать подноготную отношений этих товарищей Ставницера, губернатора Куцого. На самом деле никто ничего бесплатно у нас в стране в крупном бизнесе не делает.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17429
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4267 раз.
Подякували: 6872 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 5752575357545755>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 702, 703, 704
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7037 1583222
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 09:41
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1943, 1944, 1945
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19440 2382940
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 01:33
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 98786
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16571)
29.06.2020 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.