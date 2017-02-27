uaprofi написав:к тому же говорят шо хранилища полные. может тогда и газ покупать не будут? к тому же из Украины на отдых фактически не выпускают, а это тож какая-никакая экономия валюты и плюс развития внутреннего туризма - ну например в Затоку. (кстати Как там цены в Затоке? наверное растут? уже как в Греции? или выше?)
Съездили в Одессу, прослезились когда посчитали все расходы. Египет 5 звезд с перелётом и круглосуточным питанием выходит дешевле. Я и раньше это слышал это много раз, но пропускал мимо ушей, думал преувеличивают. Ан нет. Все так и есть. Это не считая того что 4 дня в дороге (туда обратно за рулём) и один день море было блевотное, в водорослях, просто заходить даже неприятно, не то что плавать. Про инфраструктуру Одессы с пробками и запаркованным автохламом на пешеходной части даже говорить не хочу. Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.
большая глупость ехать на отдых в мегаполис есть Коблево, Грибовка, Санжейка, Черноморск, Затока и практически все побережье до Лебедивки
-про качество воды в Одесском заливе-тут вопросов нет, оно плохое как лет 35-40 -в Одессе и зимой не запаркуешься, а летом-тем более
Однозначно город не предназначен для машин зато у вас море впечатлений и есть о чем рассказать
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
uaprofi написав:скоро минимальная ЗП 6500. уже обещают (это примерно 245долл как ни как)
и это не 100тыс рабочих мест как обещали с ЗП 6000
а всем миллионам работающим поттянут ЗП к 6500 и больше!
трудно, но делают! ну или стараются!
Минималка будет 350 долларов! Курс ведь 20 будет к тому времени! 2006 Алекс тому свидетель! А скорее "постараются" и возьмут встречные обязательства к указаниям ЗЕвождя - например 8000 тысяч! Ленин муж раздаёт указания Премьер-министру в парламентско-президентской республике, а тот, не считая, на полусогнутых берёт под козырёк! Соскучился народ за Голобородькой! Ах, да , забыл, каждому с минималкой еще по корабельной сосне впридачу!
oleg49 написав: Советую уже сейчас выбрать несколько застройщиков и мониторить по ним ситуацию: затягивание сроков (тут важно понимать динамику за последние 3 года, чтобы попытаться спрогнозировать задержку через 3 года), качество работ. Иначе, есть риск, что выгода от 30% роста цены котлована до ввода в эксплуатацию останется виртуальной. При этом дорогой кв.м не дает 100% гарантии, что инвестиция превратится в квартиру. А если превратится, то когда? Задержки сейчас от полугода до бесконечности. ПС. Инвестиции не гарантируются.
Я Вам більше скажу - я ще на початку року "зафіксував" 5 об'єктів і регулярно моніторю їх!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
somilitark написав:особо впечатлительные даже сливают валютную заначку,тут один жаловался на днях,мол я купил по 28,влетел страшно,теперь слил по 26.80,покручу эти деньги на депо,потом откуплюсь ещё дешевле.
По 26.73. Проценты на текущих капают с 18-го июня, 18-го июля это уже будет 26.95, 18-го августа - 27.17. Какие шансы, что на 18-е августа курс будет 27.17 или выше? Я думаю, что до выборов курс будут стараться держать в пределах 27. До начала/в начале осени попробую откупить половину котлеты по меньшему курсу, если такой будет.
Бизнесмен предлагает бесплатно убрать затонувший танкер в Одессе, но власти не хотят
Буксирный оператор P&O Maritime Ukraine готов бесплатно осуществить эвакуацию танкера Delfi в Одессе. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ставницер.
«Все еще лежащий на боку танкер Delfi превращается в классическую одесскую достопримечательность, а пятно вытекшего из него топлива разлилось уже на 400 квадратных метров. Купаться запрещено, но на запреты люди реагируют так себе», — отметил он.
Бизнесмен подчеркнул, что буксирный оператор P&O Maritime Ukraine несколько раз бесплатно предлагал свою помощь в эвакуации затонувшего судна.
«Наш флот понадобится на нескольких этапах эвакуации, мы все это умеем и готовы подключиться в любой момент», — добавил Ставницер.
Следует отметить, что власти до сих пор игнорируют данное предложение.
Напомним, ночью 22 ноября 2019 года танкер «Делфи» из-за сильного ветра сорвало с якоря и унесло в направлении одного из пляжей Одессы. Экипаж отказывался покидать судно. В итоге спасатели эвакуировали моряков, а танкер сел на мель и почти перевернулся.
21 июня из затонувшего танкера произошел разлив топлива.
Вкладчик1234 написав:Бизнесмен предлагает бесплатно убрать затонувший танкер в Одессе, но власти не хотят
Буксирный оператор P&O Maritime Ukraine готов бесплатно осуществить эвакуацию танкера Delfi в Одессе. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ставницер.
«Все еще лежащий на боку танкер Delfi превращается в классическую одесскую достопримечательность, а пятно вытекшего из него топлива разлилось уже на 400 квадратных метров. Купаться запрещено, но на запреты люди реагируют так себе», — отметил он.
21 июня из затонувшего танкера произошел разлив топлива.