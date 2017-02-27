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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 чер, 2020 14:23
Striker написав:
Я думаю, что до выборов курс будут стараться держать в пределах 27.
Каких выборов?
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Додано: Пон 29 чер, 2020 14:31
hxbbgaf написав: Striker написав:
Я думаю, что до выборов курс будут стараться держать в пределах 27.
Каких выборов?
местных, скорей всего)
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Додано: Пон 29 чер, 2020 14:36
hxbbgaf написав:
Каких выборов?
Местные выборы, 25 октября 2020 года.
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Striker
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Додано: Пон 29 чер, 2020 15:18
Striker написав: somilitark написав:
особо впечатлительные даже сливают валютную заначку,тут один жаловался на днях,мол я купил по 28,влетел страшно,теперь слил по 26.80,покручу эти деньги на депо,потом откуплюсь ещё дешевле.
По 26.73. Проценты на текущих капают с 18-го июня, 18-го июля это уже будет 26.95, 18-го августа - 27.17. Какие шансы, что на 18-е августа курс будет 27.17 или выше?
Я думаю, что до выборов курс будут стараться держать в пределах 27. До начала/в начале осени попробую откупить половину котлеты по меньшему курсу, если такой будет.
обычно окола 20 числах августа курс немного проседает, а после 20 почемуто начинает расти
... т.е. у Вас будет 2 дня на принятия оперативного решения
З.Ы.
а шо будете делать если курс 18 августа будет 27,25?
ещё оставите на депозите?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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