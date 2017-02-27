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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5752575357545755

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 398
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
54
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
73
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:23

  Striker написав:Я думаю, что до выборов курс будут стараться держать в пределах 27.

Каких выборов?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:31

  hxbbgaf написав:
  Striker написав:Я думаю, что до выборов курс будут стараться держать в пределах 27.

Каких выборов?


местных, скорей всего)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:36

  hxbbgaf написав:Каких выборов?

Местные выборы, 25 октября 2020 года.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:18

  Striker написав:
  somilitark написав:особо впечатлительные даже сливают валютную заначку,тут один жаловался на днях,мол я купил по 28,влетел страшно,теперь слил по 26.80,покручу эти деньги на депо,потом откуплюсь ещё дешевле.

По 26.73. Проценты на текущих капают с 18-го июня, 18-го июля это уже будет 26.95, 18-го августа - 27.17. Какие шансы, что на 18-е августа курс будет 27.17 или выше?
Я думаю, что до выборов курс будут стараться держать в пределах 27. До начала/в начале осени попробую откупить половину котлеты по меньшему курсу, если такой будет.


обычно окола 20 числах августа курс немного проседает, а после 20 почемуто начинает расти
... т.е. у Вас будет 2 дня на принятия оперативного решения

З.Ы.
а шо будете делать если курс 18 августа будет 27,25?
ещё оставите на депозите?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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