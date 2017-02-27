somilitark написав:особо впечатлительные даже сливают валютную заначку,тут один жаловался на днях,мол я купил по 28,влетел страшно,теперь слил по 26.80,покручу эти деньги на депо,потом откуплюсь ещё дешевле.
По 26.73. Проценты на текущих капают с 18-го июня, 18-го июля это уже будет 26.95, 18-го августа - 27.17. Какие шансы, что на 18-е августа курс будет 27.17 или выше? Я думаю, что до выборов курс будут стараться держать в пределах 27. До начала/в начале осени попробую откупить половину котлеты по меньшему курсу, если такой будет.
обычно окола 20 числах августа курс немного проседает, а после 20 почемуто начинает расти ... т.е. у Вас будет 2 дня на принятия оперативного решения
З.Ы. а шо будете делать если курс 18 августа будет 27,25? ещё оставите на депозите?
sailed написав:...Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.
в следующий раз опять поедете?
Собираясь в Египет, обязательно попадаешь в Одессу.
И что плохого?! В Одессе, я прошу прошения, есть свой неповторимый шарм и колорит. Конечно, я говорю непосредственно о городе Одесса, вернее об исторической части этого города, а не о всяких там лузановках, затоках и прочих Кобелево/))
ruvex написав:Собираясь в Египет, обязательно попадаешь в Одессу.
И что плохого?! В Одессе, я прошу прошения, есть свой неповторимый шарм и колорит. Конечно, я говорю непосредственно о городе Одесса, вернее об исторической части этого города, а не о всяких там лузановках, затоках и прочих Кобелево/))
Просто не оценили юмор. Новогодний шар с Дерибасовской уже убрали с позапрошлого лета?
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uaprofi написав:обычно окола 20 числах августа курс немного проседает, а после 20 почемуто начинает расти ... т.е. у Вас будет 2 дня на принятия оперативного решения
З.Ы. а шо будете делать если курс 18 августа будет 27,25? ещё оставите на депозите?
Я же написал, что на текущих держу. Могу откупиться хоть прямо сейчас, в Альфе по 26.74. З.Ы. До августа я может какую-то часть переведу обратно в доллар, остальное на текущих. Будет видно по ситуации в стране и вообще в мире.
Учасників дослідження попросили висловити свою думку щодо доцільності співпраці нашої країни з МВФ. В червні 24% українців притримувалися думки, що зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, зменшилася на 8 відсоткових пунктів (с 32% до 24%). 61% респондентів в червні сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважать, збільшилась на 15 відсоткових пунктів (с 46% до 61%).