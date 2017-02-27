RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5753575457555756

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 400
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
74
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Українська економіка падає в прірву.

І в нас є 2 варіанти виходу: перший пропонують провідні економісти світу - це емісія. Ці механізми вже почали використовувати такі країни як США, Великобританія, Угорщина.

Другий же пропонують наші містечкові псевдо-експерти, які діють в інтересах спекулянтів.
І це боргова яма для всієї країни.
Видео от Марии Буймистер

Ну здесь же прэлэстно всё.

Экономика падает, так а кто эту экономику уронил ?

Снова и снова задвигается тема, что ОВГЗ выпускает НБУ, а не МинФин. и НБУ же наживается на простых украинцах. Ничего не напоминает ?
Этими тезисами с утра до вечера на этом форуме пишут

Эмиссия, эмиссия, эмиссия, раздача денег.
И вот это "у нас в ЗВР 25 ярдов", то есть. Благодаря действиям НБУ в ЗВР 25 ярдов, но это у них в ЗВР 25 ярдов

Непроходимо тупые
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4803
З нами з: 31.08.09
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:37

  чик написав:Alex2007
та сама сгниёт, как баржа в крыжановке. малые с неё прыгали в море, а сча там пусто и половина "местных" даже не знают, шо она там была...

В начале 90х был в Судаке, там на пляже в прибое был вровень с водой остов деревянного корабля, оббитый медью, как сейчас не знаю, но корабли ещё с царя валялись...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6381
З нами з: 20.11.08
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:
Наиболее рациональным способом проедания без лишних движений мне видится использование транша для погашения валютных долгов и проедания суммы, которая предусмотрена для этого в бюджете.


Но в бюджете мышь повесилась. Проедать надо сегодня, в июле, все коровы подоены, а к ковиду пришла повень. А там -30/40% по доходам (к 2019, не к секвестру) - было в мае, и, судя по всему, в июне.

Еще не до конца повесилась :)
Да, там недобор, недобор уже узаконенный, но с точки зрения проедания транша это не имеет абсолютно никакого значения.
Бюджет это общий котел, куда сходятся потоки и из него расходятся. Как бы ни было плохо с наполнением, если в него больше положить или из него меньше взять, конечный результат будет один и тот же.
Это только у нас на форуме на каждой долларовой купюре пишут, за сколько она была куплена :)
У нас сложилась достаточно сложная ситуация, когда пик выплат по долгам совпал с очень непонятным по последствиям мировым кризисом, предсказать последствия которого никто не берется. Нам немного помогли.
По сути, разрешение использовать транш для поддержки бюджета (проедание - наш бытовой термин) означает, что МВФ не требует от нас увеличить резервы на сумму транша, как это обычно бывает. Ими можно свободно распоряжаться. Удобнее это делать без лишнего валютообмена. Если снизить таким образом долговую нагрузку на текущий бюджет, цель будет достигнута.

Предвидя гневные возражения, что у нас все равно все плохо, сразу напишу, что с этой помощью лучше, чем без нее, а решать за нас все пробелмы и нас кормить никто и не обещал :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4996
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2734 раз.
Подякували: 7002 раз.
 
Профіль
11
7
13
1
  #<1 ... 5753575457555756
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, vadm і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 702, 703, 704
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7038 1583349
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 16:33
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1943, 1944, 1945
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19440 2383075
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 01:33
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 98794
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.