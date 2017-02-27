Додано: Пон 29 чер, 2020 17:51

matroSkin написав: Наиболее рациональным способом проедания без лишних движений мне видится использование транша для погашения валютных долгов и проедания суммы, которая предусмотрена для этого в бюджете.



Но в бюджете мышь повесилась. Проедать надо сегодня, в июле, все коровы подоены, а к ковиду пришла повень. А там -30/40% по доходам (к 2019, не к секвестру) - было в мае, и, судя по всему, в июне. Но в бюджете мышь повесилась. Проедать надо сегодня, в июле, все коровы подоены, а к ковиду пришла повень. А там -30/40% по доходам (к 2019, не к секвестру) - было в мае, и, судя по всему, в июне.

Еще не до конца повесиласьДа, там недобор, недобор уже узаконенный, но с точки зрения проедания транша это не имеет абсолютно никакого значения.Бюджет это общий котел, куда сходятся потоки и из него расходятся. Как бы ни было плохо с наполнением, если в него больше положить или из него меньше взять, конечный результат будет один и тот же.Это только у нас на форуме на каждой долларовой купюре пишут, за сколько она была купленаУ нас сложилась достаточно сложная ситуация, когда пик выплат по долгам совпал с очень непонятным по последствиям мировым кризисом, предсказать последствия которого никто не берется. Нам немного помогли.По сути, разрешение использовать транш для поддержки бюджета (проедание - наш бытовой термин) означает, что МВФ не требует от нас увеличить резервы на сумму транша, как это обычно бывает. Ими можно свободно распоряжаться. Удобнее это делать без лишнего валютообмена. Если снизить таким образом долговую нагрузку на текущий бюджет, цель будет достигнута.Предвидя гневные возражения, что у нас все равно все плохо, сразу напишу, что с этой помощью лучше, чем без нее, а решать за нас все пробелмы и нас кормить никто и не обещал