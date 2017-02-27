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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5754575557565757>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 400
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
74
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Українська економіка падає в прірву.

І в нас є 2 варіанти виходу: перший пропонують провідні економісти світу - це емісія. Ці механізми вже почали використовувати такі країни як США, Великобританія, Угорщина.

Другий же пропонують наші містечкові псевдо-експерти, які діють в інтересах спекулянтів.
І це боргова яма для всієї країни.
Видео от Марии Буймистер

Ну здесь же прэлэстно всё.

Экономика падает, так а кто эту экономику уронил ?

Снова и снова задвигается тема, что ОВГЗ выпускает НБУ, а не МинФин. и НБУ же наживается на простых украинцах. Ничего не напоминает ?
Этими тезисами с утра до вечера на этом форуме пишут

Эмиссия, эмиссия, эмиссия, раздача денег.
И вот это "у нас в ЗВР 25 ярдов", то есть. Благодаря действиям НБУ в ЗВР 25 ярдов, но это у них в ЗВР 25 ярдов

Непроходимо тупые
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:37

  чик написав:Alex2007
та сама сгниёт, как баржа в крыжановке. малые с неё прыгали в море, а сча там пусто и половина "местных" даже не знают, шо она там была...

В начале 90х был в Судаке, там на пляже в прибое был вровень с водой остов деревянного корабля, оббитый медью, как сейчас не знаю, но корабли ещё с царя валялись...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:
Наиболее рациональным способом проедания без лишних движений мне видится использование транша для погашения валютных долгов и проедания суммы, которая предусмотрена для этого в бюджете.


Но в бюджете мышь повесилась. Проедать надо сегодня, в июле, все коровы подоены, а к ковиду пришла повень. А там -30/40% по доходам (к 2019, не к секвестру) - было в мае, и, судя по всему, в июне.

Еще не до конца повесилась :)
Да, там недобор, недобор уже узаконенный, но с точки зрения проедания транша это не имеет абсолютно никакого значения.
Бюджет это общий котел, куда сходятся потоки и из него расходятся. Как бы ни было плохо с наполнением, если в него больше положить или из него меньше взять, конечный результат будет один и тот же.
Это только у нас на форуме на каждой долларовой купюре пишут, за сколько она была куплена :)
У нас сложилась достаточно сложная ситуация, когда пик выплат по долгам совпал с очень непонятным по последствиям мировым кризисом, предсказать последствия которого никто не берется. Нам немного помогли.
По сути, разрешение использовать транш для поддержки бюджета (проедание - наш бытовой термин) означает, что МВФ не требует от нас увеличить резервы на сумму транша, как это обычно бывает. Ими можно свободно распоряжаться. Удобнее это делать без лишнего валютообмена. Если снизить таким образом долговую нагрузку на текущий бюджет, цель будет достигнута.

Предвидя гневные возражения, что у нас все равно все плохо, сразу напишу, что с этой помощью лучше, чем без нее, а решать за нас все пробелмы и нас кормить никто и не обещал :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:34

Сибарит , спрошу у Вас, Искатель не увидел моего вопроса. Вы не знаете, будет ли печататься гривна эквивалентно 2,1 миллиарда $ ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:34

  freeze написав:Соцопрос КМИС

Учасників дослідження попросили висловити свою думку щодо доцільності співпраці нашої країни з МВФ. В червні 24% українців притримувалися думки, що зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, зменшилася на 8 відсоткових пунктів (с 32% до 24%).
61% респондентів в червні сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважать, збільшилась на 15 відсоткових пунктів (с 46% до 61%).

http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=re ... 955&page=1
давайте проведем на улицах опрос, не пора ли делать капремонт ДнепроГЭС. Ценность примерно та же.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:41

  Сибарит написав:
  matroSkin написав:
Наиболее рациональным способом проедания без лишних движений мне видится использование транша для погашения валютных долгов и проедания суммы, которая предусмотрена для этого в бюджете.


Но в бюджете мышь повесилась. Проедать надо сегодня, в июле, все коровы подоены, а к ковиду пришла повень. А там -30/40% по доходам (к 2019, не к секвестру) - было в мае, и, судя по всему, в июне.

Еще не до конца повесилась :)
Да, там недобор, недобор уже узаконенный, но с точки зрения проедания транша это не имеет абсолютно никакого значения.
Бюджет это общий котел, куда сходятся потоки и из него расходятся. Как бы ни было плохо с наполнением, если в него больше положить или из него меньше взять, конечный результат будет один и тот же.
Это только у нас на форуме на каждой долларовой купюре пишут, за сколько она была куплена :)
У нас сложилась достаточно сложная ситуация, когда пик выплат по долгам совпал с очень непонятным по последствиям мировым кризисом, предсказать последствия которого никто не берется. Нам немного помогли.
По сути, разрешение использовать транш для поддержки бюджета (проедание - наш бытовой термин) означает, что МВФ не требует от нас увеличить резервы на сумму транша, как это обычно бывает. Ими можно свободно распоряжаться. Удобнее это делать без лишнего валютообмена. Если снизить таким образом долговую нагрузку на текущий бюджет, цель будет достигнута.

Предвидя гневные возражения, что у нас все равно все плохо, сразу напишу, что с этой помощью лучше, чем без нее, а решать за нас все пробелмы и нас кормить никто и не обещал :)



Здравствуйте .
Всем Здоровья !

Все ВЫ Правильно написали !
Умка .
Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?
Заход увеличил бы наполнение пенсионного фонда , дал бы отчисления ...... зряплаты ,прибыль .
Ну вообщем чтобы приносило материальные блага .
НЕТ и все!
Тут один товарищ все время рассказывает , как хорошо что мы проедаем что дал МВФ .
Вот мы должны сами зарабатывать , а не МВФ дать .
Кушать только то , на что заработали .
Плюсик Вам .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:47

  Игорь написав:Сибарит , спрошу у Вас, Искатель не увидел моего вопроса. Вы не знаете, будет ли печататься гривна эквивалентно 2,1 миллиарда $ ?

Я видел, что Искатель писал, что будет :)
Должен сразу признаться, что сильные мира сего меня в свои планы не посвящают :)
Я потребности в прямой эмиссии гривны на данный момент не вижу. Гривна очень давно "напечатана" в избытке и постоянно связывается на депосертификатах. При этом она как бы связана, но банки вполне могут свободно ей распоряжаться. Нынешняя попытка перенаправить эту гривну в бюджет путем привлечения ее в облигации, которые выгоднее депосертификатов, мне кажется вполне разумной. Другими путями она в экономику не идет. Когда сертификаты закончатся, можно будет рассуждать о необходимости дополнительной эмиссии.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:52

  Игорь написав:Сибарит , спрошу у Вас, Искатель не увидел моего вопроса. Вы не знаете, будет ли печататься гривна эквивалентно 2,1 миллиарда $ ?

А дзюра в 300 арбузів, чим покривається?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?

Не такое уж оно и пролетарское :)
Создание таких условий - процесс очень небыстрый, да и не все звисит от правительства.
Начнем с простого, во время кризиса большинство потенциальных инвесторов занято спасением собственных инвестиций, а не поиском новых.
Важность той составляющей, на которой спекулируют политики, этими же политиками сильно преувеличена. Идеального законодательства нет нигде, коррупция есть везде. Хотелось бы улучшения ситуации в этой области, но для крупных капиталов это никогда не было основной проблемой.
Основная наша проблема - скудный внутренний рынок. Кока-кола у нас присутствует и успешно работает при всех правительствах. Для них емкость нашего внутреннего рынка достаточна. Когда речь заходит о товарах с большей стоимостью на единицу веса, оказывается, что построить завод выгоднее там, где покупать продукцию будут больше, а нам чуть-чуть привезти. Эта проблема не может быть решена никем за одну каденцию. Нужно долгое планомерное развитие, чему формы нашей демократии никак не способствуют. Мы ждем волшебника в голубом вертолете и готовы менять кандидатов каждый месяц, если они не сотворят чудо.
Единственное, где можно быстро добиться какого-то результата законодательными мерами, это финансовый сектор. Вот только стать офшором нам не позволят, да и Кипр совсем недавно продемонстрировал опасность этого пути.

Нам надо перестать ждать как волшебников, так и мифических иностранных инвесторов - надо развиваться самим. Долго и тяжело.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:
  freeze написав:Соцопрос КМИС

Учасників дослідження попросили висловити свою думку щодо доцільності співпраці нашої країни з МВФ. В червні 24% українців притримувалися думки, що зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, зменшилася на 8 відсоткових пунктів (с 32% до 24%).
61% респондентів в червні сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважать, збільшилась на 15 відсоткових пунктів (с 46% до 61%).

http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=re ... 955&page=1
давайте проведем на улицах опрос, не пора ли делать капремонт ДнепроГЭС. Ценность примерно та же.


По странному стечению обстоятельств в этом же опросе рейтинг одобрения Зеленского упал примерно на тот же процент, что и по вопросу долгов МФВ.
Отсюда явно видна скрытая ценность опроса.
С вопросом о ДнепроГЭС явно такой корреляции не будет.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 29 чер, 2020 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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