Сибарит написав:

холява написав: Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!? Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?

Не такое уж оно и пролетарскоеСоздание таких условий - процесс очень небыстрый, да и не все звисит от правительства.Начнем с простого, во время кризиса большинство потенциальных инвесторов занято спасением собственных инвестиций, а не поиском новых.Важность той составляющей, на которой спекулируют политики, этими же политиками сильно преувеличена. Идеального законодательства нет нигде, коррупция есть везде. Хотелось бы улучшения ситуации в этой области, но для крупных капиталов это никогда не было основной проблемой.Основная наша проблема - скудный внутренний рынок. Кока-кола у нас присутствует и успешно работает при всех правительствах. Для них емкость нашего внутреннего рынка достаточна. Когда речь заходит о товарах с большей стоимостью на единицу веса, оказывается, что построить завод выгоднее там, где покупать продукцию будут больше, а нам чуть-чуть привезти. Эта проблема не может быть решена никем за одну каденцию. Нужно долгое планомерное развитие, чему формы нашей демократии никак не способствуют. Мы ждем волшебника в голубом вертолете и готовы менять кандидатов каждый месяц, если они не сотворят чудо.Единственное, где можно быстро добиться какого-то результата законодательными мерами, это финансовый сектор. Вот только стать офшором нам не позволят, да и Кипр совсем недавно продемонстрировал опасность этого пути.Нам надо перестать ждать как волшебников, так и мифических иностранных инвесторов - надо развиваться самим. Долго и тяжело.