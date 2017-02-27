Экономика падает, так а кто эту экономику уронил ?
Снова и снова задвигается тема, что ОВГЗ выпускает НБУ, а не МинФин. и НБУ же наживается на простых украинцах. Ничего не напоминает ? Этими тезисами с утра до вечера на этом форуме пишут
Эмиссия, эмиссия, эмиссия, раздача денег. И вот это "у нас в ЗВР 25 ярдов", то есть. Благодаря действиям НБУ в ЗВР 25 ярдов, но это у них в ЗВР 25 ярдов
Непроходимо тупые
овгз гасить нечем их погасят эмиссией либо объявят дефолт но только когда выйдут нерезы, ведь рынок полностью ведомый руководством НБУ, которые сопровождают своих покровителей. кстати ваш депозит банк перекачал в овгз так что сами будете просить об эмиссии когда банк скажет "уряд не погасил вовремя овгз"
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 29 чер, 2020 19:34, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
холява написав:Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?
Не такое уж оно и пролетарское Создание таких условий - процесс очень небыстрый, да и не все звисит от правительства. Начнем с простого, во время кризиса большинство потенциальных инвесторов занято спасением собственных инвестиций, а не поиском новых. Важность той составляющей, на которой спекулируют политики, этими же политиками сильно преувеличена. Идеального законодательства нет нигде, коррупция есть везде. Хотелось бы улучшения ситуации в этой области, но для крупных капиталов это никогда не было основной проблемой. Основная наша проблема - скудный внутренний рынок. Кока-кола у нас присутствует и успешно работает при всех правительствах. Для них емкость нашего внутреннего рынка достаточна. Когда речь заходит о товарах с большей стоимостью на единицу веса, оказывается, что построить завод выгоднее там, где покупать продукцию будут больше, а нам чуть-чуть привезти. Эта проблема не может быть решена никем за одну каденцию. Нужно долгое планомерное развитие, чему формы нашей демократии никак не способствуют. Мы ждем волшебника в голубом вертолете и готовы менять кандидатов каждый месяц, если они не сотворят чудо. Единственное, где можно быстро добиться какого-то результата законодательными мерами, это финансовый сектор. Вот только стать офшором нам не позволят, да и Кипр совсем недавно продемонстрировал опасность этого пути.
Нам надо перестать ждать как волшебников, так и мифических иностранных инвесторов - надо развиваться самим. Долго и тяжело.
и так, и не так))) путь долгий для развития в стране, но инвесторов привлекать надо. за последние 20-30 лет мир сделал большой шаг вперед в технологическом развитии, который наша страна, увы, просрала. чтобы быстро наверстать, надо действительно создавать привлекательные условия для инвесторов с одной стороны, с другой принуждать. Хотите что-то продавать в Украине - собирайте здесь, или платите доп налог - типа утиль сбора в РФ, который в свою очередь тратить на поддержку отечественного производителя. у нас не самый большой, но и не маленький рынок. как-то так комбинировать;)
Учасників дослідження попросили висловити свою думку щодо доцільності співпраці нашої країни з МВФ. В червні 24% українців притримувалися думки, що зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, зменшилася на 8 відсоткових пунктів (с 32% до 24%). 61% респондентів в червні сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважать, збільшилась на 15 відсоткових пунктів (с 46% до 61%).
давайте проведем на улицах опрос, не пора ли делать капремонт ДнепроГЭС. Ценность примерно та же.
По странному стечению обстоятельств в этом же опросе рейтинг одобрения Зеленского упал примерно на тот же процент, что и по вопросу долгов МФВ. Отсюда явно видна скрытая ценность опроса. С вопросом о ДнепроГЭС явно такой корреляции не будет.
Зеленский собрал под свои знамёна электорат с противоположными воззрениями. Поэтому, планомерное падение его рейтинга очевидно, неизбежно, и каких-либо специальных соц исследований не требует.
Shaman написав:путь долгий для развития в стране, но инвесторов привлекать надо. за последние 20-30 лет мир сделал большой шаг вперед в технологическом развитии, который наша страна, увы, просрала.
я думаю что на данный момент у нас точно развивались технологии на достаточном уровне. интернет доступен 4G/3G, многие гос услуги доступны в электроном виде, в крупных городах можно работать/делать покупки/заказывать услуги фактически не выходя из офиса и/или дома, наши банки которыми, зачастую, многие тут бывают недовольны - тоже достаточно технологичны... А шо сравнивать? - стоит пересечь границу с Венгрией, Румынией, Словакией ... да из той же Польшей (на которую часто многие тут чуть не молятся как взирець)(если не в Варшаву) и понять где "технологичней" ...
Shaman написав:путь долгий для развития в стране, но инвесторов привлекать надо. за последние 20-30 лет мир сделал большой шаг вперед в технологическом развитии, который наша страна, увы, просрала.
я думаю что на данный момент у нас точно развивались технологии на достаточном уровне. интернет доступен 4G/3G, многие гос услуги доступны в электроном виде, в крупных городах можно работать/делать покупки/заказывать услуги фактически не выходя из офиса и/или дома, наши банки которыми, зачастую, многие тут бывают недовольны - тоже достаточно технологичны... А шо сравнивать? - стоит пересечь границу с Венгрией, Румынией, Словакией ... да из той же Польшей (на которую часто многие тут чуть не молятся как взирець)(если не в Варшаву) и понять где "технологичней" ...
я имел ввиду электронику, машиностроение, станкостроение - этим обладают далеко не все страны((( Восточная Европа - примерно такие же, как мы, только у них институты цивилизованного общества более развиты - а у нас тяжелая промышленность более развита)))
Moneta написав: овгз гасить нечем их погасят эмиссией либо объявят дефолт но только когда выйдут нерезы, ведь рынок полностью ведомый руководством НБУ, которые сопровождают своих покровителей. кстати ваш депозит банк перекачал в овгз так что сами будете просить об эмиссии когда банк скажет "уряд не погасил вовремя овгз"
такой поток незамутненного сознания. Что ты делаешь на финансовом форуме ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Сибарит написав: Нынешняя попытка перенаправить эту гривну в бюджет путем привлечения ее в облигации, которые выгоднее депосертификатов, мне кажется вполне разумной. Другими путями она в экономику не идет. Когда сертификаты закончатся, можно будет рассуждать о необходимости дополнительной эмиссии.
Загоняют банки в ОВГЗ,но думаю при якобы наблюдаемом гривневом изобилии у банков,думаю что свободных денег у банков не очень то и много.
Во-первых экономика падает,скоро вкладчики и юр.лица придут за своими сбережениями,сейчас смутные времена,резонно проесть или пустить на поддержку бизнеса свои сбережения прошлых периодов,перекинув таким образов жирок с хороших периодов на сейчас,т.е. плохой период.Почему НБУ не даёт свежей статистики по вкладам я не знаю,наверное таки начался отток вкладов. Во-вторых сейчас наблюдается резкий рост проблемной задолженности,банки обязаны иметь резервы для перекрывания возможных неплатежей от заёмщиков,должны быть сформированы активы под ухудшающийся проблемный кредитный портфель,то что например 78+% кредитов примата не обслуживаются это по-моему уже алес капут,тем более глянуть на величину этого портфеля и значение для банковской системы. В-третьих,сейчас же не плановая экономика,загнать всех под неизбежную зависимость от государства не возможно,у банков должен быть выбор что делать со своими деньгами.
А так да,печатать пока не очень надо,выдоили НБУ,слили подарок хутина,Приматик выдушили,хотя он сам вот вот прискачет за рефинансом,что дальше? Остался последний резерв,это "излишки" на банковских счетах банков,а если вкладчики придут за своими вкладами? Что им сказать? Шмыгалю эти деньги были нужнее? Держите ОВГЗ,так все делают?)
п.с. Экономика по-вашему это пенсии и з.п.? Я думал,что первично производство,но чувствуется что вы своё образование получили при плановой экономике,там ВВП перераспределялся директивно,"хотелки" крестьяне засовывали в опу,когда они не совпадали с мнением вождей,интересы партии и правительства были явно выше по рангу(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Игорь написав:Сибарит , спрошу у Вас, Искатель не увидел моего вопроса. Вы не знаете, будет ли печататься гривна эквивалентно 2,1 миллиарда $ ?
А навіщо її друкувати? Гривня є . її просто не вистарчає як платіж в Бюджет. Тому Продадуть 2,1 млрд - отримають в Бюджет 56 млрд.. і все( в Бюджеті то дірка, відразу назад з Бюджету цих 56 млрд і віддадуть)