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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5756575757585759>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 400
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
74
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:03

  Сибарит написав:У нас сложилась достаточно сложная ситуация, когда пик выплат по долгам совпал с очень непонятным по последствиям мировым кризисом, предсказать последствия которого никто не берется. Нам немного помогли.
По сути, разрешение использовать транш для поддержки бюджета (проедание - наш бытовой термин) означает, что МВФ не требует от нас увеличить резервы на сумму транша, как это обычно бывает. Ими можно свободно распоряжаться. Удобнее это делать без лишнего валютообмена. Если снизить таким образом долговую нагрузку на текущий бюджет, цель будет достигнута.

Предвидя гневные возражения, что у нас все равно все плохо, сразу напишу, что с этой помощью лучше, чем без нее, а решать за нас все пробелмы и нас кормить никто и не обещал :)

Не думаю, что карантинный безработный будет гневно сердится, если бы ему подкидывали деньги на проедание, даже несмотря на то, что он не в состоянии вернуть хоть дорогие, хоть дешевые займы. Вопрос самостоятельного развития это нисколько не решает, больше того доказано уже многолетней практикой. :)
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:09

  холява написав:Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?
А давайте на пальцях
1 Є умови для ведення бізнесу, при чому не важливо цей бізнес іноземний реально ,чи іноземний офшорно ,чи місцевий.
2 Що заважає місцевому бізнесу, але через офшори зайти в Україну - як іноземний?

Звідси висновок
Або для всіх повинні бути змінені умови на кращі...
Або це корупція ( у випадку силового обмеження від кращих умов)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:12

  juristkostya написав:Зеленский собрал под свои знамёна электорат с противоположными воззрениями.


На самом деле великолепное ноу-хау, для того, чтобы выиграть выборы надо всего лишь, чтобы за тебя проголосовал электорат с противоположными воззрениями, и можно потом пять лет быть при должности.
Вызывает сожаление, что все зубры украинской политики, бесславно пролетевшие на выборах, ладно не поняли такой очевидной вещи, но даже не приняли выигрышное ноу-хау к действию, и продолжаются топтаться обреченно в своих узко электоральных нишах 10-20 процентов, подготавливая следующее своё поражение.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:12

  freeze написав:
По странному стечению обстоятельств в этом же опросе рейтинг одобрения Зеленского упал примерно на тот же процент, что и по вопросу долгов МФВ.
Отсюда явно видна скрытая ценность опроса.
С вопросом о ДнепроГЭС явно такой корреляции не будет.


А что показывает этот рейтинг потери доверия МВФ?
Он говорит только обо дном:основная масса людей это клинические бараны и овцы,они не могут привести свои собственные финансы в порядок,при з.п. в 5-7000 грн покупают 11-е айфоны в кредит под 70% годовых,при з.п. в 1000 у.е. многие не могут насобирать даже на однуху в райцентре и живут на съёмных,хая власть,которая не даст беспроцентную рассрочку на трёху за 2000 у.е. или не подарит квартиру.
Как 1+1 "рассказал" об МВФ,так о нём и подумали,сказал коломойша мочить Запад и кланятся перед орками,так и побегут "считать".
А свои же опросники это и покажут,немного подмалевав результаты,не крепко искажая суть.
Может лучше бы поставили вопрос по другому: вы хотите назад в совок,где вы ещё больше бесправная тварь чем сейчас,когда право купить допотопную стиралку или зомбоящик разыгрывают среди коллектива,где колбаса только в городах миллионниках после 3-х часов очереди,где все живут по 3 поколения в двухах 43 и трёхах 54 кв.метра.
Где автомобиль стоит 10-15 лет работы и вершина социального статуса это вишнёвая ломучая девятка,которую скоро угонят сами же менты.
Сказали\спросили бы: вы хотите к дядьке хутину и прекрасный совок без клятого МВФ?Который УЖЕ построен в чудесном л\днр?
Может бы задумались,а так опять крах и революция,надеюсь третий Майдан будет последний))
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 29 чер, 2020 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Загоняют банки в ОВГЗ,но думаю при якобы наблюдаемом гривневом изобилии у банков,думаю что свободных денег у банков не очень то и много.

Во-первых экономика падает,скоро вкладчики и юр.лица придут за своими сбережениями,сейчас смутные времена,резонно проесть или пустить на поддержку бизнеса свои сбережения прошлых периодов,перекинув таким образов жирок с хороших периодов на сейчас,т.е. плохой период.


Тут дело такое что наши слуги серьезно взялись и проталкивают тему нулевого декларирования. А там одни из пунктов - это как раз загнать всех декларируемых людей в банки или в овгз, а иначе грозят проблемами с финшмоном и налоговой. Теоретически, я думаю, даже под такое дело пакетом могут и лимит фонда поднять - потому что "от 300 тыс грн", как обсуждалось год назад, это больше чем 200 тыс. - хотят, чтоб лишь бы только понесли и показали всё.

Гетьманцев говорил что вот уже через пару недель ожидается подача законопроекта нашим президентом.
Что из этого выйдет в результате - я не знаю (керосином эта затея конечно пахнет).
Но то, что мимо банков и всей нашей финсистемы это пройти не сможет - это да. По крайней мере у них на это "декларирование для всех" серьезный расчет идет.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 29 чер, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:17

  budivelnik написав:
  холява написав:Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?
А давайте на пальцях
1 Є умови для ведення бізнесу, при чому не важливо цей бізнес іноземний реально ,чи іноземний офшорно ,чи місцевий.
2 Що заважає місцевому бізнесу, але через офшори зайти в Україну - як іноземний?

1. Найголовніші умови для ведення бізнесу - це права інвесторів, суди і рівні умови для всіх бізнесменів. Якщо ці умови є - будуть і інвестори, навіть незважаючи на нерозвиненість сервісів або індустрії взагалі. Просто буде інший тип бізнесу.
2. Воно вже так і зроблено. І Ахмєтов і Коломойський регулярно "інвестують" зі своїх кіпрських банків в свої ж українські підприємства. Всі, хто хотів вже давно зробили це саме. І конкуренти їм не дуже потрібні.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:24

  Alex2007 написав: По крайней мере у них на это "декларирование для всех" серьезный расчет идет.


Они придумывают себе в голове мультики и верят в их спасительную силу.
Прямо как в 45-м адольф иллоизович верил,что скоро в бой введут мифические дивизии и дело пойдёт на лад.
Я так понимаю,что нулевая декларация это очередной бред и желание взять на понт сердобольных впечатлительных лохов,которые верят в святого зе,читал тёрки по обсуждению текста закона,в нем уже по многим вопросам дали заднюю,мол все декларируют всё имущество например на 1.01.2021,без никаких условий,а потом уже налоговая сможет применить косвенные методы для определения "нетрудовых доходов",видимо не хотят получить рейтинг меньше 10% у зе под новый год,прощупали почву у своих же социологов и поняли,что "они точно не шарят в никаких вопросах".

Но эти прикольчики крах не оттягивают,скорее приближают его,где статистика по депозитам во втором квартале,там всё хорошо? Понесли все на депо под 8% годовых в гривне?Готовятся к 0-й декларации ))) :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:42

  somilitark написав:где статистика по депозитам во втором квартале,там всё хорошо? Понесли все на депо под 8% годовых в гривне?Готовятся к 0-й декларации )))
На кінець травня НБУ задекларував
Домашні господарства_______________всього
депозити ___647 389(млн грн)________1 164 991(млн грн)
кредити_____217 122(млн грн)_________991 330
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Понесли все на депо под 8% годовых в гривне?

Та чекайте, нехай спочатку закінчуться у людей стовпці під 17,5-18,5%(а це до січня наступного року), а тоді вже робіть висновки і продовжуйте накидувати на вентилятор :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:01

  Alex2007 написав:Тут дело такое что наши слуги серьезно взялись и проталкивают тему нулевого декларирования. А там одни из пунктов - это как раз загнать всех декларируемых людей в банки или в овгз.

Что из этого выйдет в результате - я не знаю (керосином эта затея конечно пахнет).


Это нулевое декларирование не то что керосином пахнет, от него жуткая вонь керосина, пороха и гептила стоит. Может ракету заправляют? :D

И так выжимают из пересичных последние соки налогами, а тут ещё больше гайки хотят затянуть. Тоталитарный режим хотят этим нулевым декларированием ввести? Как бы резьбу не сорвало...
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 29 чер, 2020 21:12, всього редагувалось 2 разів.
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