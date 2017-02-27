Додано: Пон 29 чер, 2020 20:12

freeze написав:

По странному стечению обстоятельств в этом же опросе рейтинг одобрения Зеленского упал примерно на тот же процент, что и по вопросу долгов МФВ.

Отсюда явно видна скрытая ценность опроса.

С вопросом о ДнепроГЭС явно такой корреляции не будет. По странному стечению обстоятельств в этом же опросе рейтинг одобрения Зеленского упал примерно на тот же процент, что и по вопросу долгов МФВ.Отсюда явно видна скрытая ценность опроса.С вопросом о ДнепроГЭС явно такой корреляции не будет.

А что показывает этот рейтинг потери доверия МВФ?Он говорит только обо дном:основная масса людей это клинические бараны и овцы,они не могут привести свои собственные финансы в порядок,при з.п. в 5-7000 грн покупают 11-е айфоны в кредит под 70% годовых,при з.п. в 1000 у.е. многие не могут насобирать даже на однуху в райцентре и живут на съёмных,хая власть,которая не даст беспроцентную рассрочку на трёху за 2000 у.е. или не подарит квартиру.Как 1+1 "рассказал" об МВФ,так о нём и подумали,сказал коломойша мочить Запад и кланятся перед орками,так и побегут "считать".А свои же опросники это и покажут,немного подмалевав результаты,не крепко искажая суть.Может лучше бы поставили вопрос по другому: вы хотите назад в совок,где вы ещё больше бесправная тварь чем сейчас,когда право купить допотопную стиралку или зомбоящик разыгрывают среди коллектива,где колбаса только в городах миллионниках после 3-х часов очереди,где все живут по 3 поколения в двухах 43 и трёхах 54 кв.метра.Где автомобиль стоит 10-15 лет работы и вершина социального статуса это вишнёвая ломучая девятка,которую скоро угонят сами же менты.Сказали\спросили бы: вы хотите к дядьке хутину и прекрасный совок без клятого МВФ?Который УЖЕ построен в чудесном л\днр?Может бы задумались,а так опять крах и революция,надеюсь третий Майдан будет последний))